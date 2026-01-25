Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






उर्वशी रौतेला के लग्जरी कार कलेक्शन में शामिल हुई रोल्स-रॉयस कलिनन और जी-वैगन, जानिए कितनी है कीमत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Urvashi Rautela car collection

WD Entertainment Desk

, रविवार, 25 जनवरी 2026 (12:22 IST)
उर्वशी रौतेला एक बार फिर इंटरनेट पर छा गई हैं, और इस बार वजह है लग्ज़री, सफलता और भावनाओं का दमदार संगम। अभिनेत्री ने अपने पहले से ही शानदार कार कलेक्शन में दो बेहतरीन गाड़ियाँ शामिल की हैं — 11 करोड़ रुपए की रोल्स-रॉयस कलिनन और 5 करोड़ रुपए की ग्रीन मर्सिडीज़ जी-वैगन। 
 
इन नई गाड़ियों के साथ उर्वशी के हालिया ऑटोमोबाइल कलेक्शन की कुल कीमत 16 करोड रुपए तक पहुंच गई है। जैसे ही इन लग्ज़री कारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, वे तेज़ी से वायरल हो गईं और फैंस व नेटिज़न्स हैरान रह गए।
 
शानदार रोल्स-रॉयस कलिनन शाश्वत शान और परिष्कृत elegance का प्रतीक है, वहीं बोल्ड ग्रीन जी-वैगन ताकत, आत्मविश्वास और बेबाक अंदाज़ को दर्शाती है। ये दोनों कारें मिलकर उर्वशी के सफ़र को बखूबी दर्शाती हैं — जहां गरिमा, शक्ति और अथक महत्वाकांक्षा का मेल है। 
 
सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं, तारीफ़ों और बधाइयों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने उर्वशी के सफर को प्रेरणादायक और पूरी तरह से हक़दार बताया। 
 
अपनी अपार अंतरराष्ट्रीय लोकप्रियता और लगातार पेशेवर व्यस्तताओं के बावजूद, उर्वशी परिवार और भावनात्मक संतुलन को हमेशा प्राथमिकता देती हैं — यही गुण उनकी कहानी को ग्लैमर और लग्ज़री से कहीं आगे ले जाते हैं। कई फैंस के लिए उनकी सफलता निजी लगती है, क्योंकि वे अनुशासन, दृढ़ता और ऊँचाइयों पर पहुँचकर भी ज़मीन से जुड़े रहने की मिसाल हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली करेंगे इंडियन सिनेमा को रिप्रेजेंट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels