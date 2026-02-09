Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वैलेंटाइन डे 2026: सोनी सब के सितारों ने बताया 'सच्चे प्यार' का मतलब

Advertiesment
हमें फॉलो करें Valentines Day 2026

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 9 फ़रवरी 2026 (16:29 IST)
वैलेंटाइन डे को अक्सर रोमांस के उत्सव के रूप में देखा जाता है, लेकिन प्यार कई सरल और स्थायी रूपों में मौजूद होता है। यह रोजमर्रा के पलों में, सार्थक रिश्तों में और उन शांत भावनाओं में मिलता है जो जीवन में सुकून, संतुलन और गर्माहट लाती हैं। बाहर व्यक्त होने से बहुत पहले, प्यार छोटे-छोटे तरीकों से महसूस किया जाता है जो दिल के करीब रहते हैं। 
 
इस वैलेंटाइन डे पर, सोनी सब के कलाकार सुम्बुल तौकीर खान, नितिन बाबू, अक्षया हिंदालकर, ऋषि सक्सेना और दीक्षा जोशी अपने विचार साझा कर रहे हैं, हमें याद दिलाते हुए कि प्यार अक्सर उन सरल अनुभवों और पलों में मिलता है जो वास्तव में मायने रखते हैं।
 
webdunia
इत्ती सी ख़ुशी में अन्विता की भूमिका निभा रहीं सुम्बुल तौकीर खान ने साझा किया
मेरे लिए वैलेंटाइन डे बड़े-बड़े इशारों या सिर्फ रोमांटिक प्यार के बारे में नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक ईमानदारी और सचमुच समझे जाने की भावना के बारे में है। प्यार उन लोगों में मिलता है जो आपके सबसे कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, जो आपकी छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाते हैं और जो आपको बिल्कुल वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं। 
 
सुम्बुल ने कहा, मैंने सीखा है कि प्यार की शुरुआत खुद के प्रति दयालु होने और अपनी यात्रा को महत्व देने से होती है। जब आप ऐसा करते हैं, तो हर रिश्ता—चाहे परिवार, दोस्त या साथी के साथ हो—और भी सार्थक बन जाता है। इस वैलेंटाइन डे पर, मैं अपने चारों ओर मौजूद हर रूप के प्यार के लिए आभार चुन रही हूं।
 
webdunia
पुष्पा इम्पॉसिबल में चिराग पटेल का किरदार निभाने वाले नितिन बाबू ने साझा किया
प्यार हमेशा नाटकीय या परफेक्ट तस्वीर जैसा नहीं होना चाहिए। कभी-कभी यह उतना ही सरल होता है जितना किसी के लिए मौजूद रहना, बिना किसी निर्णय के सुनना और उतार-चढ़ाव में एक-दूसरे का साथ देना। मैं मानता हूं कि वैलेंटाइन डे उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने की एक खूबसूरत याद दिलाता है जो आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, चाहे वह सबसे छोटे तरीकों से ही क्यों न हो। 
 
उन्होंने कहा, चाहे परिवार हो, दोस्त हों या कोई खास व्यक्ति, प्यार निरंतरता, विश्वास और सच्ची देखभाल के बारे में है। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मुझे ज़मीन से जुड़े रखते हैं और मुझे याद दिलाते हैं कि असली प्यार कैसा दिखता है।
 
webdunia
इत्ती सी खुशी में संजय का रोल निभा रहे ऋषि सक्सेना ने साझा किया
मेरे लिए प्यार सबसे शक्तिशाली भावनाओं में से एक है। यह आपको धैर्य, सहानुभूति और संतुलन सिखाता है। वैलेंटाइन डे हमें उस भावना का जश्न मनाने का एक कारण देता है, लेकिन मैं मानता हूं कि प्यार हर दिन व्यक्त किया जाना चाहिए, सिर्फ एक अवसर पर नहीं। सच्चा प्यार साथ में बढ़ने, एक-दूसरे के सपनों का समर्थन करने और साझा खामोशियों में सुकून पाने के बारे में है। यह खुद से इतना प्यार करने के बारे में भी है कि आप अपनी कीमत जान सकें। यही वह चीज़ है जिस पर मैं सचमुच विश्वास करता हूँ और जिसे जीने की कोशिश करता हूं।
 
webdunia
पुष्पा इम्पॉसिबल में राशि पटेल का किरदार निभाने वाली अक्षया हिंदलकर ने साझा किया 
मेरा मानना है कि हम अक्सर प्यार को सिर्फ रिश्तों के माध्यम से परिभाषित करके सीमित कर देते हैं, लेकिन प्यार उससे कहीं अधिक है। यह साथ निभाने, आपसी सम्मान और भावनात्मक ईमानदारी के बारे में है। मेरे लिए वैलेंटाइन डे उन सभी लोगों का जश्न मनाने के बारे में है जो जीवन को सार्थक बनाते हैं—दोस्त जो परिवार जैसे लगते हैं, परिवार जो आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं और वे पल जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। प्यार को किसी लेबल की ज़रूरत नहीं होती; इसे सिर्फ सच्चाई की ज़रूरत होती है।
 
webdunia
पुष्पा इम्पॉसिबल में दीप्ति का रोल निभा रहीं दीक्षा जोशी ने साझा किया 
वैलेंटाइन डे मनाते हुए अपने आसपास के लोगों को देखना, छोटे-छोटे प्रयास करना और सरल चीज़ें करके एक-दूसरे के चेहरे पर मुस्कान लाना सचमुच दिल को छू लेने वाला होता है। ऐसे पल हमें याद दिलाते हैं कि प्यार हमेशा बड़ा या नाटकीय होने की ज़रूरत नहीं होती—कभी-कभी यह सबसे छोटे इशारों में मिलता है। 
 
उन्होंने कहा, जब सब कुछ परफेक्ट दिखता है, तो प्यार व्यक्त करना आसान लगता है, लेकिन असली प्यार कठिन समय में परखा जाता है। मेरे लिए प्यार का मतलब है एक-दूसरे के साथ खड़े रहना जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होतीं, सुविधा के बजाय करुणा चुनना और चुनौतियों के बीच साथ में बढ़ना। यही वह प्यार है जो टिकता है और मेरे लिए सार्थक लगता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' अब तय समय से पहले होगी रिलीज, जानें नई तारीख

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels