'वाराणसी' की शूटिंग में लगे 14 महीने, प्रियंका चोपड़ा ने बताया कब पूरी होगी एसएस राजामौली की मेगा फिल्म

एसएस राजामौली को लंबे समय से भारतीय सिनेमा के सबसे विज़नरी फिल्म मेकर्स में से एक के रूप में सराहा गया है, जो ऐसी कहानियों को स्क्रीन पर उतारने के लिए जाने जाते हैं जिनकी कल्पना बहुत कम लोग कर सकते हैं। हर प्रोजेक्ट के साथ, वह भव्यता और कहानी के स्तर को ऊपर उठाते हैं, और उनकी आने वाली एक्शन-एडवेंचर फिल्म 'वाराणसी' उनसे अलग नहीं है।

फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनास और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। यह फिल्म बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है जो राजामौली के महत्वाकांक्षी विज़न को दिखाती है। शूटिंग अभी चल रही है, जिसमें बड़े सेट, शानदार एक्शन सीन और बारीक डिटेल्स हैं जो इस डायरेक्टर की फिल्म बनाने की स्टाइल की पहचान बन गए हैं।

हाल ही में, प्रियंका चोपड़ा जोनास ने प्रोडक्शन के इतने बड़े पैमाने के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि टीम पहले ही एक साल से ज्यादा समय से शूटिंग कर रही है, और शेड्यूल अभी खत्म होने में बहुत टाइम है। प्रियंका ने कहा, "ओह माय गॉड! हम 14 महीने से शूटिंग कर रहे हैं, और हम अभी भी छह महीने और शूटिंग करने वाले हैं।"

प्रियंका ने यह भी बताया कि फिल्म को बड़े लेवल पर देखने के अनुभव के लिए IMAX फॉर्मेट में शूट किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हमने इसे IMAX फॉर्मेट में शूट किया है, इसलिए यह IMAX सिनेमाघरों के लिए होने वाली है। यह बहुत शानदार होने वाली है।

​'वाराणसी' भारतीय रिलीज से पहले ही ग्लोबल लेवल पर मजबूत असर डाल रही है। फिल्म की पहली झलक पेरिस के ले ग्रैंड रेक्स में ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई थी, जिसे यूरोप के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सिनेमा हॉल में से एक माना जाता है, जहां इसे जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। पहली झलक से ही, हॉल तालियों, जयकारों और सीटियों से गूंज उठा, जो फिल्म के आसपास के बड़े इंटरनेशनल बज और बढ़ती उत्सुकता को दिखाता है।

उत्साह को और बढ़ाते हुए, 'वाराणसी' से रुद्र के रूप में महेश बाबू का पावरफुल लुक, कुंभा के रूप में पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटेंस फर्स्ट लुक, और मंदाकिनी के रूप में प्रियंका चोपड़ा जोनास का कमान्डिंग अवतार पहले ही सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। यह फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।