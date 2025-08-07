अच्छा हुआ रेंगते हुए नहीं गए, सैयारा देख लोगों को रोता देखकर अहान पांडे के ऑनस्क्रीन पिता ने उड़ाया पीआर टीम का मजाक

निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाया हुआ है। 18 जुलाई को रिलीज हुई इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अहान पांडे और अनीत पड्डा की रोमांटिक केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

वहीं सिनेमाघरों में कई लोग इस फिल्म को देख रोते नजर आए, तो कोई ड्रिप लगाए फिल्म देखने चला गया। यहां तक की कई लोग अपनी एक्स को याद कर बेहोश हो गए। सोशल मीडिया पर भी 'सैयारा' की स्क्रीनिंग के दौरान की कई वीडियो वायरल हुई।

थिएटर्स में लोगों के ऐसे रिएक्शन से फिल्म को और भी फायदा पहुंचा। इसके बाद कई लोगों की फिल्म को देखने की इच्छा जागी। हालांकि कई लोगों ने इसे पीआर स्टंट भी बताया। इसके बाद फिल्म के निर्माता अक्षय विधानी और निर्देशक मोहित सूरी ने कहा था कि प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक थीं, बनावटी नहीं थी।

वहीं अब फिल्म में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला ने शॉकिंग बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सैयारा की स्क्रीनिंग के दौरान लोगों का रोना, बेहोश होना सब असल में टीम के पीआर का हिस्सा था। उन्होंने ऑनलाइन ऐसा बज क्रिएट कर दिया था कि हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था।

वरुण बडोला ने कहा, जब हम फिल्म पर काम कर रहे थे, तो हमने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी हिट होगी... लेकिन रिलीज के तीसरे दिन, जब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, तब हमें एहसास हुआ कि यह बड़ी हिट हो गई है। मैंने अभी तक 'सैयारा' नहीं देखी है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो पर वरुण ने कहा, तीसरे या चौथे दिन तक, फिल्म की चर्चा होने लगी थी। मैंने इंस्टाग्राम पर उत्साह देखा। लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे थे, छतियां पीट रहे थे। मुझे लगता है कि प्रमोशन टीम थोड़ी ज्यादा ही आगे बढ़ गई।

वरुण ने कहा, एक वीडियो में तो IV ड्रिप लगा दी। ये सब शायद प्रमोशन के लिए कहा गया होगा। भगवान का शुक्र है कि किसी का पैर टूट नहींगया या वो रेंगते हुए फिल्म देखने नहीं गए। हम समझते हैं फिल्म का प्रमोशन जरूरी होता है, लेकिन इसे एक हद तक ही ठीक माना जाता है। लेकिन फिल्म इतनी बड़ी कमाई सिर्फ इंस्टाग्राम प्रमोशन की वजह से नहीं कर सकती। लोग फिल्म देखने गए हैं और उन्हें पसंद भी आई है।