Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वरुण धवन-जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का ट्रेलर रिलीज, प्यार संग लगा कॉमेडी का तड़का

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Movie Trailer

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 15 सितम्बर 2025 (15:28 IST)
करण जौहर की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ नजर आने वाले हैं। ट्रेलर में रोमांस के साथ-साथ कॉमेडी का पंच देखने को मिल रहा है। 
 
2 मिनट 55 सेकंड का ट्रेलर कंफ्यूजन से भरा हुआ है। सनी संस्कारी (वरुण धवन) को अनन्या (सान्या मल्होत्रा) से प्यार है, लेकिन अनन्या की शादी विक्रम (रोहित सराफ) से हो रही है। वहीं जाह्नवी, रोहित सराफ की एक्स गर्लफ्रेंड तुलसी कुमारी का किरदार निभा रही हैं। 
 
अपने लवर की शादी से वरुण और जाह्नवी दोनों परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दोनों अपने-अपने प्यार को पाने के लिए निकल जाते हैं। वरुण और जाह्नवी दोनों कपल बनकर सान्या और रोहित की शादी जुड़वाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी शादी तुड़वाते-तुडवाते वरुण और जाह्नवी में ही प्यार हो जाता है। 
 
'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है। फिल्म में वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सान्या मल्होत्रा, रोहित सराफ, मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगेस फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

टू मच विद काजोल और ट्विंकल का ट्रेलर हुआ रिलीज, शो में दिखेगी सलमान और आमिर खान की भाई वाली केमिस्ट्री

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels