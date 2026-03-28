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वरुण धवन की बेटी को डेढ़ साल की उम्र में हो गई थी यह बीमारी, चलने में होती थी दिक्कत, एक्टर ने बयां किया दर्द

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Varun Dhawan daughter Lara
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (15:08 IST) Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (15:10 IST)
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और उनकी पत्नी नताशा दलाल जून 2024 में एक प्यारी सी बेटी लारा के पेरेंट्स बने थे। अब वरुण धवन ने अपनी बेटी को लेकर एक शॉकिंग खुलासा किया है। हाल ही में एक पॉडकास्ट में वरुण ने बताया कि लारा हेढ़ साल की उम्र में डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिट (DDH) नामक बीमारी से जूझ रही थीं।
 
इस बीमारी में हिम अपनी जगह से खिसक जाता है, जिससे एक पैरा छोटा-लंबा हो सकता है, जिससे चलने में परेशानी होती है। आगे चलकर आर्थराइटिस और स्लिप डिस्क का खतरा भी रहता है। 
 
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वरुण ने अपनी बेटी की स्थिति के बारे में विस्तार से बात करते हुए कहा, मेरी बेटी को DDH डायग्नोस हुआ था, जिसमें कूल्हे की हड्डी अपनी सॉकेट से बाहर खिसक जाती है। इसकी वजह से एक पैर लंबा और एक छोटा हो जाता है, जिससे बच्चा ठीक से चल या दौड़ नहीं पाता और उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है।
 
एक्टर ने आगे बताया कि आर्थराइटिस और स्लिप डिस्क जल्दी हो जाता है। पश्चिमी देशों में जन्म के समय ही इसका इलाज हो जाता है, लेकिन भारत में अभी यह हर जगह उपलब्ध नहीं है। सौभाग्य से मुंबई में हमें अच्छे डॉक्टर्स मिले। लारा को एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ा और वह ढाई महीने तक 'स्पिका कास्ट' में रही। उसे सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 
 
वरुण ने आगे कहा, वे बहुत मुश्किल समय था। उसे एनेस्थीसिया देकर सुलाया गया, और जब वो उठी तो पूरा शरीर प्लास्टर में था। अब प्लास्टर निकल गया है। मैं इस इस अनुभव पर एक किताब लिखना चाहता हूं। 
 
बता दें कि वरुण धवन की पत्नी नताशा दलाल लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं, लेकिन उनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वरुण और नताशा एक-दूसरे को छठी कक्षा से जानते हैं। दोनों ने 24 जनवरी 2021 को अलीबाग में शादी रचाई थी। 3 जून 2024 को उनके घर बेटी लारा का जन्म हुआ।

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