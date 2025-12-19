वरुण धवन ने की दिलजीत दोसांझ की तारीफ, बोले- उन्होंने भी बॉर्डर 2 के लिए खून-पसीना बहाया

पावरफुल परफॉर्मर्स वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ साल 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘बॉर्डर 2’ में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का दमदार टीज़र लॉन्च किया गया, जिसने देशभक्ति से भरपूर कहानी की झलक दिखा दी।

टीजर लॉन्च इवेंट में वरुण धवन मौजूद थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ किसी वजह से वहां नहीं आ सके। हालांकि, वरुण ने अपनी बातों से दिलजीत की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने दी। उन्होंने मंच से दिलजीत की जमकर तारीफ की और दिल से उन्हें सलाम किया।

वरुण धवन ने कहा, दिलजीत ने भी इस फिल्म के लिए खून-पसीना बहाया है। वो भी इस फिल्म में PVC निभा रहे हैं। और मैं उनकी तरफ से भी आप सभी का धन्यवाद कर रहा हूं। वरुण की इस बात पर ऑडियंस ने तालियों की गूंज से दिलजीत के लिए अपना प्यार जाहिर किया।

‘बॉर्डर 2’ के टीज़र में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी देश की रक्षा के लिए जंग लड़ते नजर आते हैं। टीज़र में वरुण, दिलजीत और अहान को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स के रूप में दिखाया गया है, जो पूरे हौसले और जज्बे के साथ भारत की रक्षा में जुटे हैं।

वरुण और दिलजीत, दोनों ही अपनी दमदार मौजूदगी और किरदारों में जान डालने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में दर्शकों को एक जबरदस्त देशभक्ति फिल्म देखने को मिलने वाली है। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।