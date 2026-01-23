rashifal-2026

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






वसंत पंचमी विशेष : बसंत के पीले रंग में रंगी बॉलीवुड अभिनेत्रियां, देखिए तस्वीरें

Advertiesment
हमें फॉलो करें Vasant Panchami Special Article

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 23 जनवरी 2026 (12:43 IST)
वसंत पंचमी का पर्व बसंत ऋतु के आगमन, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस दिन पीला रंग विशेष महत्व रखता है, जो ऊर्जा, उल्लास और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसे में कई बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियां हैं, जो वसंत पंचमी के मौके पर पीले परिधान में अपनी खूबसूरती और सकारात्मकता का जश्न मनाती हैं। 
 
तो आइए एक नज़र डालते हैं इन अभिनेत्रियों के बसंत की सरसों के फूलों से सराबोर पीले परिधानों में सजे लुक्स, जो बसंत की रौनक में चार चांद लगा रहे हैं।
 
webdunia

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण, इस पीले परिधान में रॉयल ग्रेस और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल पेश कर रही हैं। उनका लुक शक्ति, शांति और संतुलन का प्रतीक बना हुआ है, जो वसंत पंचमी की भावना से पूरी तरह मेल खाता है।
 
webdunia

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट का पीले रंग में सादा और एलिगेंट अंदाज़ वसंत पंचमी की कोमलता को बखूबी दर्शा रहा है। साथ ही उनकी नैचुरल मुस्कान और सॉफ्ट स्टाइल बसंत के सौम्य सौंदर्य की याद दिला रहा है।
 
webdunia

कृति सेनन

कृति सेनन का येलो अवतार फ्रेशनेस और यंग एनर्जी से भरपूर नजर आ रहा है, जो बसंत के उत्साह और नई शुरुआत की भावना को दर्शाता है।
 
webdunia

कृति खरबंदा

कृति खरबंदा ने पीले रंग में चुलबुला और पॉजिटिव अंदाज़ अपनाया है। उनका लुक यह दिखाता है कि बसंत सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि मन की उमंग भी है।
 
webdunia

मृणाल ठाकुर

मृणाल ठाकुर का पीले रंग में ट्रेडिशनल-मॉडर्न टच बेहद सॉफ्ट और क्लासी लग रहा है। उनका लुक शालीनता के साथ आधुनिक संस्कृति और भारतीय परंपरा का सुंदर संगम पेश कर रहा है।
 
webdunia

कियारा आडवाणी

कियारा आडवाणी ने अपने इस पीले परिधान में ग्रेस और सादगी से सभी का दिल जीत लिया है। उनका यह अवतार बसंत की सौम्यता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है।
 
webdunia

नुसरत भरुचा

नुसरत भरुचा का येलो लुक वाइब्रेंट और फुल ऑफ लाइफ नजर आ रहा है। उनकी स्टाइलिंग बसंत की खुशियों और रंगीन एहसास को दर्शा रही है।
 
webdunia

भूमि पेडनेकर 

वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर पीले रंग में सजी भूमि पेडनेकर एकदम बसंती अंदाज़ में नज़र आ रही हैं। उनका येलो लुक, सादगी और आत्मविश्वास का खूबसूरत मेल दिखा रहा है, जो बसंत ऋतु की ताज़गी और सकारात्मकता को बखूबी दर्शाता है। पीला रंग जहां ज्ञान, ऊर्जा और नई शुरुआत का प्रतीक है, वहीं भूमि का यह अवतार उनकी मज़बूत और आत्मनिर्भर शख्सियत को भी रेखांकित कर रहा है।
 
वसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उमंग, आशा और रचनात्मकता का उत्सव है। ऐसे में यह बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने पीले परिधानों में न सिर्फ फैशन गोल्स दे रही हैं, बल्कि इस पावन अवसर पर सकारात्मकता और सौंदर्य का संदेश भी फैला रही हैं।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आगे आए निखिल द्विवेदी, 8 घंटे की वर्क कॉल पर कही यह बात

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels