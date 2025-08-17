Dharma Sangrah

मशहूर मराठी अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Marathi actress dies

WD Entertainment Desk

, रविवार, 17 अगस्त 2025 (12:04 IST)
मशहूर मराठी एक्ट्रेस ज्योति चांदेकर का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 16 अगस्त की शाम करीब 4 बजे अंतिम सांस ली। ज्योति की बेटी व अभिनेत्री तेजस्विनी पंडित ने अपनी मां के निधन की पुष्टि की है। उनके निधन से मराठी इंडस्ट्री में शोक छाया हुआ है। 
 
तेजस्वनी पंडित ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर मां ज्योति चांदेकर की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, अत्यंत दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी माता जी, जो सदैव प्रसन्नचित एवं मुस्कुराते रहती थीं, तथा सभी की प्रिय वरिष्ठ अभिनेत्री श्रीमती ज्योति चांडेकर पंडित का 16 अगस्त को 69 वर्ष की उम्र में बीमारी के बाद दुखद निधन हो गया। 
 
उन्होंने लिखा, उनका अंतिम संस्कार 17 अगस्त को नवी पेठ बैकुंठ शमशान, पुणे में किया जाएगा। शोकाकुल: तेजस्विनी पंडित, पूर्णिमा पंडित और पूरा चांदेकर-पंडित परिवार। 
 
जानकारी देते हुए बताया कि बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी और हम सबकी प्रिय अभिनेत्री ज्योति चांदेकर का निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 17 अगस्त को दिन में 11 बजे किया जाएगा।
 
खबरों के अनुसार ज्योति चांडेकर का पिछले कुछ दिनों से इलाज चल रहा था और लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। मराठी टेलीविजन की दुनिया से जुड़े लोग ज्योति चांदेकर को याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
 
ज्योति मराठी सीरियल 'थरल तार मैग' में पूर्णा आजी के रोल से घर-घर फेमस हुई थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्हें एक्टिंग के लिए 200 से ज्यादा अवॉर्ड्स मिले। ज्योति कई टीवी सीरियल और फिल्मों में नजर आई हैं। 
 

