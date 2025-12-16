Festival Posters

अवॉर्ड नाइट पर साथ दिखे विक्की कौशल और आलिया भट्ट, भंसाली की 'लव एंड वॉर' को लेकर बढ़ा उत्साह

हमें फॉलो करें Filmfare OTT Awards

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (17:49 IST)
संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म 'लव एंड वॉर' को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट जैसे तीन बड़े और प्रतिभाशाली सितारे पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं, ऐसे में यह फिल्म अपने आप में एक खास सिनेमाई अनुभव बनने वाली है। 
 
फिल्म से जुड़ी किसी भी झलक या अपडेट का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में आलिया भट्ट और विक्की कौशल को साथ देखा गया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है।
 
फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में आलिया भट्ट और विक्की कौशल को साथ बैठा देखा गया, जहां दोनों के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आई। दोनों बेहद प्यारे लग रहे थे और साथ बैठकर बातचीत करते, हंसते और एक-दूसरे से सहज अंदाज़ में घुलते-मिलते दिखाई दिए। 
 
आलिया और विक्की कौशल की यह सहज बॉन्डिंग और दमदार मौजूदगी देखकर लोग पहले से ही उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर बातें करने लगे हैं।
 
अपनी पीढ़ी के दो बेहतरीन और सफल कलाकार आलिया भट्ट और विक्की कौशल इससे पहले राज़ी में साथ काम कर चुके हैं। अब संजय लीला भंसाली के निर्देशन में उनकी दोबारा जोड़ी बनना फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और उम्मीदों को और भी बढ़ा रहा है।
 
संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म लव एंड वॉर को लेकर उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है। बड़े पर्दे पर संजय लीला भंसाली और रणबीर कपूर, आलिया भट्ट व विक्की कौशल की दमदार तिकड़ी को एक साथ देखने का इंतज़ार वाकई रोमांचक है। यह फिल्म 20 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

