'मिर्जापुर: द मूवी' के सेट से लीक हुआ वीडियो, रामनगर किले में हो रही जोरदार शूटिंग

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (10:40 IST)
एक्सेल एंटरटेनमेंट की मिर्जापुर उन सबसे पसंद की जाने वाली सीरीज़ में से एक है, जिसे पूरे देश के दर्शकों ने खूब सराहा है। समय के साथ ये शो लोगों का फेवरेट बन चुका है, और अब 'मिर्जापुर: द फिल्म' के ऐलान ने एक्साइटमेंट को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। 
 
अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा पेश की गई ये फिल्म, पुनीत कृष्णा द्वारा बनाई गई है और भारत की सबसे बड़ी क्राइम थ्रिलर ओटीटी फ्रेंचाइज़ मिर्जापुर का एडेप्टेशन है।
 
इसी बीच, 'मिर्जापुर: द फिल्म' की शूटिंग से लीक हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें दर्शकों को एक बार फिर अपने फेवरेट किरदारों को सेट पर देखकर जबरदस्त एक्साइटमेंट महसूस हो रही है।

मिर्जापुर: द फिल्म के सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिससे रिलीज को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। वाराणसी के रामनगर किले और शहर की गलियों में पंकज त्रिपाठी को कालीन भैया और अली फज़ल को गुड्डू पंडित के रूप में शूटिंग करते देखना फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
 
पुनीत कृष्णा द्वारा क्रिएट और गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी मिर्जापुर: द फिल्म साल 2026 में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में सीरीज़ के आइकॉनिक किरदार जैसे कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फज़ल) और मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु) के साथ अभिषेक बनर्जी भी नज़र आएंगे। देशभर में थिएटर रिलीज़ के आठ हफ्ते बाद यह फिल्म प्राइम वीडियो पर भारत समेत 240 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों में स्ट्रीम की जाएगी।

