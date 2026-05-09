विजय देवरकोंडा ने कभी सिंगर बनने का देखा था सपना, आज हैं साउथ के सबसे महंगे सुपरस्टार

Publish Date: Sat, 09 May 2026 (11:07 IST)
Updated Date: Sat, 09 May 2026 (11:10 IST)
भारतीय सिनेमा के सबसे स्टाइलिश और 'क्रश ऑफ द नेशन' कहे जाने वाले अभिनेता विजय देवरकोंडा 9 मई को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। हैदराबाद की गलियों से निकलकर सिल्वर स्क्रीन तक का उनका सफर किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। अपनी बेबाकी और स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर विजय आज न केवल साउथ बल्कि पूरे भारत में एक ब्रांड बन चुके हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस अभिनेता की एक झलक पाने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ती है, वह कभी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि माइक के पीछे खड़े होना चाहते थे? विजय देवरकोंडा के बारे में यह तथ्य बेहद हैरान करने वाला है कि उनकी पहली पसंद एक्टिंग नहीं थी। बचपन से ही विजय का झुकाव संगीत की ओर था।
विजय एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेने का भी प्रयास किया था। हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संगीत की दुनिया में हाथ आजमाने के बाद उन्हें थिएटर और अभिनय की बारीकियों ने अपनी ओर खींच लिया। आज भले ही वह गायक न बन पाए हों, लेकिन उनकी फिल्मों के गानों पर पूरी दुनिया थिरकती है।
जब कमरे का किराया देने के नहीं थे पैसे
आज विजय देवरकोंडा करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनके पास बुनियादी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने भीषण आर्थिक तंगी देखी थी।
कई ऑडिशन देने के बाद भी उन्हें काम नहीं मिल रहा था। किराए की चिंता: कई महीनों तक उनके पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे।उनके बैंक अकाउंट में बैलेंस अक्सर जीरो हो जाता था, जिसके कारण उन्हें भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। इन मुश्किलों के बावजूद, विजय ने कभी हार नहीं मानी। उनका यही 'राउडी' एटीट्यूड उन्हें आज के युवाओं का रोल मॉडल बनाता है।
रातों-रात बने सुपरस्टार
विजय ने साल 2011 में फिल्म 'नुव्विला' से छोटे रोल से शुरुआत की थी, लेकिन असली पहचान उन्हें 2016 की नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'पेली चोपुलु' से मिली। यह फिल्म सुपरहिट रही और विजय बतौर लीड एक्टर मेकर्स की पहली पसंद बन गए।
इसके बाद साल 2017 में आई फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' ने तेलुगु सिनेमा के सारे समीकरण बदल दिए। एक गुस्सैल और प्यार में डूबे डॉक्टर के किरदार में विजय ने ऐसी जान फूंकी कि उन्हें 'एंग्री यंग मैन' का नया चेहरा माना जाने लगा। इसी फिल्म के बाद उन्हें 'राउडी स्टार' का टैग मिला।
साउथ में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद विजय ने 2022 में फिल्म 'लाइगर' के साथ बॉलीवुड में ग्रैंड एंट्री की। इस फिल्म का निर्देशन पुरी जगन्नाथ ने किया था और इसमें विजय के साथ अनन्या पांडे नजर आई थीं। हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसने विजय को हिंदी बेल्ट के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया।
हाइएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शामिल
महज कुछ सालों के करियर में विजय देवरकोंडा ने वह मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने में दशकों लग जाते हैं। आज वह साउथ फिल्म इंडस्ट्री के हाइएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। फिल्मों के अलावा, वह अपने क्लोदिंग ब्रांड 'Rowdy Wear' और कई बड़े विज्ञापनों से भी मोटी कमाई करते हैं।
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