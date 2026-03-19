shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






विजय देवरकोंडा–रश्मिका मंदाना की शादी बनी मिसाल, अन्नदान और स्कॉलरशिप से जीता दिल

Advertiesment
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Wedding
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:19 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (11:22 IST)
google-news
एक ऐसे वर्ष में, जहां भव्य सेलिब्रिटी शादियों की भरमार रही, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का विवाह केवल अपनी भव्यता के लिए नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के कारण सबसे अलग नजर आया। देशभर का ध्यान आकर्षित करते हुए, यह शादी एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गई, जिसने परंपरा और सामाजिक जिम्मेदारी का अनोखा संगम प्रस्तुत किया। 
 
ऐसे समय में जब बड़े समारोह अक्सर सीमित और विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित रहते हैं, इस जोड़े ने कृतज्ञता, सांस्कृतिक विरासत और सार्थक योगदान को प्राथमिकता दी। मंदिरों से प्रेरित साज-सज्जा से लेकर बड़े स्तर पर सामुदायिक पहल तक, हर पहलू में दिखा कि इस आयोजन में दिखावे से ज्यादा उद्देश्य को महत्व दिया गया।
 
अन्नदान के माध्यम से परंपरा का सम्मान
समारोह का मुख्य आकर्षण अन्नदान रहा, जो भारतीय परंपरा में सेवा और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। सामुदायिक भोजन का आयोजन करके, इस जोड़े ने अपनी खुशी को केवल मेहमानों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज के हर वर्ग तक पहुंचाकर एक सामूहिक आध्यात्मिक अनुभव बना दिया।
 
पूरे भारत में प्रशंसकों के साथ उत्सव
एक अनोखी पहल के तहत, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु सहित 20 से अधिक शहरों में मिठाइयां बांटी गईं। इस प्रयास ने देशभर के प्रशंसकों को इस खुशी का हिस्सा बनने का अवसर दिया और एक जुड़ाव की भावना को मजबूत किया।
 
भविष्य में निवेश
इस खास मौके को स्थायी प्रभाव से जोड़ते हुए, विजय और रश्मिका ने तेलंगाना के 44 सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। यह पहल शिक्षा और सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है और शादी के महत्व को लंबे समय तक बनाए रखती है।
 
सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी साज-सज्जा
दृश्य रूप से, इस शादी में प्राचीन शैली से प्रेरित सजावट अपनाई गई, जिसमें मिट्टी के रंग, फूलों से सजे मंडप और पारंपरिक परिधान शामिल थे। इसने भारतीय शिल्पकला का सम्मान करते हुए एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया जो भव्य होने के साथ-साथ सादगी और अर्थपूर्णता से भरा था।
 
प्रशंसकों के साथ व्यक्तिगत पल
एक भावनात्मक और खास पहल के तहत, इस जोड़े ने 200 प्रशंसकों के लिए विशेष भोजन का आयोजन किया, जहां उन्होंने स्वयं उनसे मुलाकात की और उन्हें परोसा। यह दुर्लभ अनुभव समारोह को और भी व्यक्तिगत और यादगार बना गया।
 
जड़ों से जुड़ाव: गांव में उत्सव और पूजा
एक गहरे व्यक्तिगत और सांस्कृतिक संकेत के रूप में, इस जोड़े ने विजय के पैतृक गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रशंसकों और अपने विस्तारित परिवार से मुलाकात की और पारंपरिक पूजा में भाग लिया। यह पल उनके अपने मूल से जुड़े रहने को दर्शाता है और शादी को उनकी यात्रा के साथ-साथ उनकी पहचान का भी उत्सव बना देता है।
 
उद्देश्यपूर्ण उत्सव की नई परिभाषा
यह शादी केवल एक भव्य आयोजन नहीं थी, बल्कि इस बात का उदाहरण थी कि समारोह कैसे सार्थक और समावेशी हो सकते हैं। परंपरा, समाज सेवा और व्यक्तिगत जुड़ाव को साथ लेकर, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने एक नया मानक स्थापित किया—जहां खुशियां साझा की जाती हैं, मूल्यों का सम्मान होता है और समाज को लौटाना केंद्र में रहता है।
 
यह ऐतिहासिक विवाह केवल 2026 की सबसे बड़ी शादियों में से एक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में याद किया जाएगा, जिसने दिखाया कि आधुनिक उत्सव भी सांस्कृतिक गहराई को अपनाते हुए समाज पर स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी ने 'भूत बंगला' के सेट पर जीता सबका दिल, शूट किया हैरतअंगेज सीन

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels