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अर्जुन रेड्डी से डियर कॉमरेड तक: विजय देवरकोंडा के रोमांटिक अवतार का जादू

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Vijay Deverakonda romantic movies
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (13:46 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (13:50 IST)
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भारतीय सिनेमा में अगर आज किसी एक्टर ने 'लवरबॉय' की परिभाषा को नए अंदाज में गढ़ा है, तो वह हैं विजय देवरकोंडा। उनकी फिल्मों में प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक गहराई, एक जुनून और एक सच्चाई के साथ सामने आता है। यही वजह है कि वह हर बार स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक उनसे खुद को जोड़ लेते हैं।
 
इंटेंस ड्रामा से लेकर रोमांटिक गाथाओं तक, विजय ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और स्टार पावर को साबित करते हुए कई शैलियों में हिट फिल्में दी हैं। जैसा कि सदाबहार विजय देवरकोंडा आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हम उनके कुछ सबसे प्रतिष्ठित रोमांटिक प्रदर्शनों पर एक नज़र डालते हैं, जिन्होंने दर्शकों को बार-बार उनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया।

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अर्जुन रेड्डी – जब प्यार बना जुनून

अर्जुन रेड्डी ने विजय को रातोंरात स्टार बना दिया। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे प्रेमी का किरदार निभाया जो अपने प्यार में पूरी तरह डूब जाता है। उनका एंगर, दर्द और इमोशनल ब्रेकडाउन इतना रियल था कि यह किरदार आज भी कल्ट माना जाता है। इस फिल्म ने उन्हें “इंटेंस लवर” की पहचान दिलाई।
 
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गीता गोविंदम – मासूम दिल वाला प्रेमी

गीता गोविंदम में विजय का बिल्कुल अलग रूप देखने को मिला। यहां वह एक सिंपल, शर्मीले और सच्चे दिल वाले लड़के के किरदार में नजर आए। उनकी कॉमिक टाइमिंग और मासूमियत ने दर्शकों को खूब एंटरटेन किया और यह फिल्म फैमिली ऑडियंस की फेवरेट बन गई।

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डियर कॉमरेड – प्यार और गुस्से का संगम

डियर कॉमरेड में विजय ने एक जिद्दी और इमोशनल युवक “बॉबी” का किरदार निभाया। रश्मिका मंदाना के साथ उनकी केमिस्ट्री फिल्म की जान बन गई। इस फिल्म में उनका रॉ और अनफिल्टर्ड इमोशन दर्शकों को अंदर तक छू गया।
 
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वर्ल्ड फेमस लवर – प्यार के चार चेहरे

वर्ल्ड फेमस लवर में विजय ने एक नहीं बल्कि चार अलग-अलग किरदार निभाए। हर किरदार में प्यार का अलग रंग देखने को मिला—कहीं दर्द, कहीं जुनून, तो कहीं टूटन। यह फिल्म उनकी एक्टिंग रेंज का शानदार उदाहरण है।
 
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टैक्सीवाला – रोमांस में ट्विस्ट

टैक्सीवाला एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसमें भी विजय ने अपने रोमांटिक चार्म को बनाए रखा। उनका कूल और कैजुअल अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया।
 
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कुशी – मॉडर्न रिलेशनशिप की कहानी

कुशी में विजय ने एक ऐसे युवक का किरदार निभाया जो प्यार और विचारधाराओं के बीच फंसा होता है। सामंथा रूथ प्रभु के साथ उनकी केमिस्ट्री बेहद नेचुरल और दिल छू लेने वाली थी। यह फिल्म आज के रिश्तों की जटिलता को बखूबी दिखाती है।
 

क्यों खास हैं विजय देवरकोंडा के रोमांटिक रोल?

विजय के रोमांटिक किरदारों की सबसे बड़ी खासियत उनकी “रियलनेस” है। वह ओवरड्रामैटिक नहीं लगते, बल्कि बिल्कुल असल जिंदगी जैसे महसूस होते हैं। चाहे इंटेंस लवर हो या सिंपल बॉय—वह हर रोल में खुद को पूरी तरह ढाल लेते हैं।
 

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