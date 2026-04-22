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विजय वर्मा की 'मटका किंग' बनी ग्लोबल सनसनी, अमिताभ बच्चन से प्रियंका चोपड़ा तक ने की तारीफ

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Matka King Prime Video
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 22 Apr 2026 (13:28 IST) Updated Date: Wed, 22 Apr 2026 (13:31 IST)
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प्राइम वीडियो की 'मटका किंग' देखते ही देखते वो शो बन गया है जिसका हर किसी को इंतज़ार है। 1960 के दशक की मुंबई पर आधारित विजय वर्मा की यह सीरीज़, एक कॉटन ट्रेडर की कहानी दिखाती है जो अपने एक मामूली से आइडिया को पूरी मुंबई का जुनून बना देता है। 
 
रिलीज के बाद से ही इस शो को जबरदस्त प्यार मिल रहा है। खुद लेजेंडरी अमिताभ बच्चन ने शो के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं और ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने भी पूरी टीम को बधाई दी है।
इस दीवानगी को बढ़ाते हुए बेहतरीन कहानीकार राजकुमार हिरानी ने कहा कि यह "वो कहानी है जिसे सुनकर हम सब बड़े हुए हैं" और वो "मटका किंग देखने के लिए उत्सुक हैं।" 

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वहीं रिया चक्रवर्ती ने इस हलचल को बस चार शब्दों में बयां कर दिया: "मटका फैला दिया"। और तो और, 'मटका किंग' विक्की कौशल की वॉचलिस्ट में भी अपनी जगह बना चुका है, आमिर खान का कहना है कि वो "इस शो के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुन रहे हैं" और करण जौहर तो इसे पहले ही देख चुके हैं और इसे "परफेक्ट बिंज" (एक बार में खत्म करने लायक) बता रहे हैं।
 
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अभय कोरन्ने द्वारा रचित और लिखित, और नागराज पोपटराव मंजुले द्वारा निर्देशित, रचित और लिखित 'मटका किंग' में विजय वर्मा, कृतिका कामरा, सई ताम्हणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत और गुलशन ग्रोवर मुख्य भूमिकाओं में हैं। 
 
इनके साथ ही विनीत कुमार सिंह, भारत जाधव, गिरीश कुलकर्णी, जेमी लीवर, किशोर कदम, साइरस साहूकार, अर्पिता सेठिया, संभाजी तांगड़े, इश्तियाक खान, संजीव जोटांगिया और सिमरन अश्विनी भी अहम किरदारों में नज़र आ रहे हैं। 
 
रॉय कपूर फिल्म्स, आटपाट और एसएमआर एंटरटेनमेंट के बैनर तले सिद्धार्थ रॉय कपूर, नागराज पोपटराव मंजुले, गार्गी कुलकर्णी, अश्विनी सिदवानी और आशीष आर्यन द्वारा प्रोड्यूस की गई यह सीरीज़ अब भारत सहित दुनिया भर के 240 देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।
 

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