विपुल अमृतलाल शाह ने लॉन्च किया नया म्यूजिक लेबल, सिद्धिविनायक मंदिर में रिलीज हुआ पहला गाना ‘शुभारंभ’

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 1 दिसंबर 2025 (16:41 IST)
विपुल अमृतलाल शाह अब अपना क्रिएटिव काम और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बैनर सनशाइन पिक्चर्स के साथ मिलकर एक नया म्यूज़िक लेबल ‘सनशाइन म्यूज़िक’ लॉन्च किया है। असर सिनेमा और यादगार साउंडट्रैक्स बनाने के लिए जाने जाने वाले शाह ने अब नया सेगमेंट शुरू किया है। 
 
इसका मकसद नए म्यूजिकल टैलेंट को तलाशना, उन्हें आगे बढ़ाना और प्रमोट करना है। लेबल की पहली पेशकश 'शुभारंभ' मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में एक खास समारोह के दौरान लॉन्च की गई, जहां विपुल अमृतलाल शाह और शेफाली शाह मौजूद थे। 
 
यह शुरुआत सच में शुभ और दिल से जुड़ी हुई महसूस हुई। शुभारंभ के साथ, सनशाइन म्यूज़िक यह दिखाना चाहता है कि आगे वह किस तरह का विविध और बेहतरीन क्वालिटी वाला कंटेंट पेश करने जा रहा है। प्रोजेक्ट को आशिन ए. शाह ने को-प्रोड्यूस किया है, जबकि म्यूज़िक हेड सुरेश थॉमस लेबल की पहली बड़ी रिलीज़ की क्रिएटिव डायरेक्शन और पूरी लॉन्च प्रक्रिया संभाल रहे हैं। 
 
शाह की फिल्मों को हमेशा से ही उनके सोलफुल और मधुर गानों के लिए जाना जाता है। नमस्ते लंदन, लंदन ड्रीम्स, एक्शन रिप्ले और सिंह इज किंग जैसी म्यूज़िकल कहानियाँ आज भी अपने म्यूज़िक की वजह से सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में गिनी जाती हैं।
 
विपुल अमृतलाल शाह हमेशा से ऐसी फिल्में बनाते आए हैं जो असर छोड़ती हैं और अलग–अलग तरह की कहानियाँ चुनते हैं। यही वजह है कि शाह आज भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित और सफल प्रोड्यूसर्स में गिने जाते हैं।

