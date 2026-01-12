Biodata Maker

आमिर खान या सुनील ग्रोवर? आमिर खान प्रोडक्शंस का मज़ेदार वीडियो देख वीर दास भी हो गए कन्फ्यूज़

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 12 जनवरी 2026 (14:34 IST)
कई हिट फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने के बाद, देश के बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस अब 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के साथ एक और मज़ेदार कहानी बड़े पर्दे पर ला रहा है। यह आने वाली स्पाई-कॉमेडी फिल्म अभिनेता-कॉमेडियन वीर दास को लीड रोल में पेश करती है।
 
खास बात यह है कि यह वीर दास के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। फिल्म को लेकर पहले से ही दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और सभी यह जानने को बेताब हैं कि यह नया एंटरटेनर क्या धमाल मचाने वाला है।
 
फिल्म के ट्रेलर और गानों ने जबरदस्त चर्चा बना दी है, जिससे इस बैनर की एक और हिट को लेकर उम्मीदें और बढ़ गई हैं। रिलीज़ के करीब आते ही आमिर खान प्रोडक्शंस ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें आमिर खान और वीर दास नज़र आए। इस वीडियो में सरप्राइज़ एंट्री किसी और की नहीं बल्कि अभिनेता-कॉमेडियन सुनील ग्रोवर की है।
 
सुनील ग्रोवर अपनी मज़ेदार मिमिक्री से सबको हँसने पर मजबूर कर देते हैं, जहां वह आमिर खान की नकल करते हुए न सिर्फ उनके हाव-भाव बल्कि उनके आउटफिट तक को बिल्कुल सही तरीके से कॉपी करते हैं। उनकी परफेक्ट नकल की वजह से वीर दास और आमिर खान के साथ उनकी बातचीत ठहाकों से भर जाती है। यह वीडियो बेहद मज़ेदार है और फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा देता है।
 
आमिर खान प्रोडक्शंस ने लगान, तारे ज़मीन पर, दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी असरदार और अलग सोच वाली फिल्मों के साथ हमेशा नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह बैनर हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के लिए एक बार फिर मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन और अभिनेता वीर दास के साथ जुड़ रहा है। 
 
आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास कर रहे हैं और यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।

