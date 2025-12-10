Hanuman Chalisa

संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने कसा तंज, बोले- इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई...

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 दिसंबर 2025 (13:03 IST)
बॉलीवुड फेमस सिंगर विशाल ददलानी अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए छाए रहते हैं। वह हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। हाल ही में संसद में 'वंदे मातरम्' पर 10 घंटे तक चली चर्चा पर विशाल ददलानी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया पर विशाल ददलानी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। 
 
वायरल वीडियो में विशाल कहते हैं, हेलो भाइयों और बहनों, बहुत खुशखबरी की बात है, कल हमारी पार्लियामेंट ने 10 घंटे 'वंदे मातरम्' पर बहस चली। वंदे मातरम् जो देश गीत है, इसे बंकिम चन्‍द्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। लेकिन इस बहस की वजह से भारत में बेरोजगारी खत्म हो गई? भारत में महंगाई कम हो गई? भारत में वायु प्रदूषण ठीक हो गया? इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो गई?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VISHAL (@vishaldadlani)

उन्होंने आगे कहा, सोचिए 10 घंटे एक 'वंदे मातरम्' पर बहस हुई है। संसद में एक मिनट का खर्च 250000 रुपए आता है। और कल 10 घंटे ‘वन्दे मातरम्’ पर बहस हुई मतलब 600 मिनट बहस हुई। 15 करोड़ में ये सारी समस्याएं हल हो गईं?
 
विशाल ददलानी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक यूजर ने लिखा, '100 घंटे बहस करेंगे तो इंडिया चाइना से आगे निकल जाएगा।' एक अन्य ने लिखा, 'रोस्टिंग एक अलग ही लेवल पर है।' 
 

