IFFI में इंडियन पैनोरमा में शामिल हुई द बंगाल फाइल्स, विवेक अग्निहोत्री बोले- सच्चाई को मिलता है सम्मान

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 8 नवंबर 2025 (12:04 IST)
विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्सऐ सिनेमाघरों में आई और भारतीय सिनेमा की सबसे साहसी फिल्मों में से एक साबित हुई। फिल्म बिना किसी रुकावट के अतीत और वर्तमान के बीच झूलती है और 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की भयावह सच्चाइयों को उजागर करती है।
 
देशभर में चर्चाओं का विषय बन चुकी इस फिल्म को शुरू में लगी रोक के बाद पश्चिम बंगाल में भी रिलीज़ मिली, जो एक मजबूत और महत्वपूर्ण कहानी की ताकत को दर्शाता है। अब, इस फिल्म ने अपनी यात्रा में एक और उपलब्धि जोड़ दी है और इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के इंडियन पैनोरमा में चुना गया है।
 
फिल्म के इंडियन पैनोरमा में चुने जाने पर फिल्ममेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कहा, द बंगाल फाइल्स का इंडियन पैनोरमा में चयन सिर्फ एक सम्मान नहीं है, यह याद दिलाता है कि सच्चाई का भारतीय सिनेमा में अभी भी स्थान है। यह फिल्म राजनीति से नहीं, बल्कि दर्द से बनाई गई है; शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से। मैं यह सम्मान हर उस कलाकार को समर्पित करता हूं जो ऐसी कहानियां बताने की हिम्मत करता है जो शक्तिशाली को असहज और आवाज़हीन को दिखाई दें।
 
द बंगाल फाइल्स के लेखक और निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं, जबकि निर्माता अभिषेक अग्रवाल, पल्लवी जोशी और विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं। यह फिल्म तेज नारायण अग्रवाल और आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस की प्रस्तुति में बनी है और विवेक की फाइल्स ट्रिलॉजी का हिस्सा है। 

