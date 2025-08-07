वॉर 2 के बहुप्रतीक्षित डांस-ऑफ जनाब ए आली की पहली झलक आई सामने, दिखेगा रितिक vs एनटीआर का धमाका

यशराज फिल्म्स ने आखिरकार अपने स्पाई यूनिवर्स की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वॉर 2' के सबसे चर्चित गाने 'जनाब ए आली' की पहली झलक जारी कर दी है। यह भारत के दो बेहतरीन डांसर-एक्टर्स रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर के बीच का वो डांस युद्ध है, जिसका इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे थे।

इस ट्रैक को संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने, गाया है सचेत टंडन और साज भट्ट ने, और इसके बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। यह एक ऊर्जावान और जोशीला डांस एंथम है, जो दर्शकों के दिलों की धड़कनें तेज कर देगा।

आदित्य चोपड़ा – जो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को अलग सोच के साथ पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं – अब ‘वॉर 2’ के लिए ‘कजरा रे’ (बंटी और बबली) और ‘कमली’ (धूम 3) की स्मार्ट रिलीज़ स्ट्रैटेजी दोहरा रहे हैं।

उन्होंने निर्णय लिया है कि ‘जनाबे आली’ का पूरा गाना ऑनलाइन रिलीज़ नहीं किया जाएगा ताकि दर्शकों को बड़े पर्दे पर रितिक और एनटीआर को एक साथ डांस करते देखने का जादुई अनुभव उसी तरह मिले, जैसा इसे डिज़ाइन किया गया है।

यशराज फिल्म्स चाहती है कि लोग इस अनुभव के लिए थियेटर में आएं – ठीक वैसे ही जैसे पहले ‘कजरा रे’ और ‘कमली’ ने थियेटर में तहलका मचा दिया था। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है और कियारा आडवाणी इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री हैं। 'वॉर 2' मूवी 14 अगस्त, 2025 को हिंदी, तेलुगु और तमिल में सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है।