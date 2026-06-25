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'वेलकम टू द जंगल' का रोमांटिक गाना 'ओ मेरे बलम' हुआ रिलीज

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Welcome To The Jungle Song
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:20 IST) Updated Date: Thu, 25 Jun 2026 (16:23 IST)
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अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का नया गाना 'ओ मेरे बलम' रिलीज हो गया है। ट्रेलर में सुनाई दी इसकी प्यारी धुन ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया था और लोग इसके पूरे गाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब मेकर्स ने फैंस की मांग पर यह गाना रिलीज़ कर दिया है।
 
जब वेलकम टू द जंगल का ट्रेलर सामने आया, तो उसके एक्शन, कॉमेडी और बड़ी स्टारकास्ट ने लोगों को खूब प्रभावित किया। लेकिन इसी बीच ‘ओ मेरे बलम’ की छोटी-सी झलक भी लोगों के दिलों में बस गई। ट्रेलर देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग इस गाने के रिलीज़ होने का इंतज़ार कर रहे थे।
 
अब यह इंतज़ार खत्म हो गया है और फिल्म का यह नया गाना दर्शकों के बीच आ चुका है। फिल्म के मस्तीभरे गाने ‘तेरा पैसा मेरा पैसा’ से अलग, ‘ओ मेरे बलम’ एक सॉफ्ट और सुरीला गाना है। इसकी मधुर धुन इसे खास बनाती है और फिल्म के म्यूजिक एल्बम में एक अलग रंग जोड़ती है।

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इस गाने का संगीत आनंद राज आनंद ने दिया है, जबकि इसके बोल फरहाद सामजी ने लिखे हैं। इसे काव्याकृति और साकेत बी ने अपनी आवाज़ दी है।
 
गाने के बारे में बात करते हुए आनंद राज आनंद ने कहा, जब हम ‘ओ मेरे बलम’ पर काम कर रहे थे, तब मेरी कोशिश थी कि इसकी धुन सीधे लोगों के दिल तक पहुंचे। हर गाने को बड़े संगीत या जटिल संरचना की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक आसान और दिल से निकली धुन ही लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। मुझे लगता है कि ट्रेलर में इसकी छोटी-सी झलक ने लोगों को उसी वजह से आकर्षित किया।
 
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गाने का म्यूजिक प्रोडक्शन अंकित गुप्ता (अंकी) ने किया है। प्रोग्रामिंग की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही संभाली है, जबकि मिक्सिंग और मास्टरिंग भास्कर शर्मा ने की है। फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 

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अहमद खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडिस, अरशद वारसी, जैकी श्रॉफ, परेश रावल, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, श्रेयस तलपड़े, तुषार कपूर, राजपाल यादव, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, दलेर मेहंदी, आफताब शिवदासानी, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, किरण कुमार, ज़ाकिर हुसैन, विंदू दारा सिंह, उर्वशी रौतेला, हेमंत पांडे, बृजेंद्र काला, फिरोज़ खान (अर्जुन), स्वर्गीय पंकज धीर, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी, जीतू वर्मा, वृहि कोडवारा, आदित्य सिंह और भाग्य भानुशाली जैसे कलाकार नज़र आएंगे।
 
फिल्म को ए.ए. नाडियाडवाला, केप ऑफ गुड फिल्म्स और स्टार स्टूडियो 18 ने सीता फिल्म्स और राकेश डांग के साथ मिलकर प्रस्तुत किया है। इसका निर्माण बेस इंडस्ट्रीज़ ग्रुप के बैनर तले राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने किया है, जबकि निर्माता फिरोज़ ए. नाडियाडवाला हैं। ‘वेलकम टू द जंगल’ 26 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

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