जब एक सुपरस्टार ने मुहूर्त के दिन ईशा कोप्पिकर को निकलवा दिया था फिल्म से

WD Entertainment Desk

शुक्रवार, 19 सितम्बर 2025 (10:57 IST)
बॉलीवुड इंडस्ट्री में 'खल्लास गर्ल' नाम से मशहूर ईशा कोप्पिकर 19 सितंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ईशा ने हिंदी सिनेमा में ही नहीं बल्कि, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी काम किया है। भले ही अब ईशा फिल्मी पर्दे से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। 
 
बीते दिनों ईशा कोप्पिकर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि उन्हें फिल्में क्यों नहीं मिल रही है। एक्ट्रेस ने कहा था कि भाई-भतीजावाद के कारण उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गई। ईशा ने कहा था कि वह भाई-भतीजावाद का शिकार हुई हैं और एक बार एक अभिनेता के इशारे पर एक फिल्म से उन्हें मनमाने ढंग से निकाला भी गया गया था, जो अब एक सुपरस्टार है। 
 
ईशा ने बताया था कि जब वह फिल्म के मुहूर्त के लिए जा रही थी तब उन्हें पता चला कि उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है। ईशा ने इंटरव्यू में कहा था, कई बार मुझे फिल्मों में लिया जाने वाला था, लेकिन तभी किसी के पिता या मां का फोन आता था और वह रोल उनकी बेटी को मिल जाता था।
 
उन्होंने कहा था, अगर कोई किसी के साथ है और नायिका कलाकार की सहेली या प्रेमिका है, तो उसे ही यह भूमिका मिलेगी। यह सब मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा भी समय था, जब उन्हें यह भी सूचित भी नहीं किया जाता था कि वह अब फिल्म में नहीं हैं। 
 
ईशा ने कहा था, मैं मुहूर्त के लिए जाने वाली थी। मैं स्टार के बारे में बात नहीं करूंगी। वह आज एक सुपरस्टार है। मुझे कारण पता है लेकिन मुझे बदलने के निर्णय का कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था।
 
बता दें कि ईशा ने राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर ड्रामा 'कंपनी' के गाने खल्लास में एक स्पेशल नंबर के साथ बॉलीवुड में प्रसिद्धि पाई। इसके बाद वह संजय गुप्ता की कांटे में 'इश्क समुंदर' गाने में नजर आईं। इससे पहले उन्होंने कई तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया था। 

