Hanuman Chalisa

27 साल बड़ी जयललिता को डेट करना चाहते थे अक्षय खन्ना, बताया था उनकी कौन-सी बात करती है आकर्षित

WD Entertainment Desk

, रविवार, 12 अक्टूबर 2025 (13:12 IST)
‘बॉर्डर’, ‘दिल चाहता है’, ‘हलचल’, जैसी हिट फिल्मों में बेहतरीन अभिनय से लाखों लड़कियों का दिल चुराने वाले बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी सिंगल हैं। हालांकि, एक दौर ऐसा भी था जब उनका कई लड़कियों के साथ अफेयर था।
 
अक्षय खन्ना का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया सेन, तारा शर्मा से लेकर एक ब्रिटिश मॉडल और फिर उसके बाद एक जर्मन लड़की के साथ भी जुड़ चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षय खन्ना तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता को भी डेट करना चाहते थे।
 
अक्षय ने सिमी गरेवाल के चैट शो में खुलासा किया था कि वे जयललिता को हमेशा से डेट करना चाहते थे। अक्षय की नजर में जयललिता के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जो उनकी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों की उम्र में 27 साल का फर्क है यानी जयललिता 27 साल बड़ी थीं।
 
शादी को लेकर अक्षय खन्ना की सोच काफी अलग है। वो शादी में विश्वास नहीं रखते। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वह लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा यकीन करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दो लोगों को एक साथ रहने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती।

