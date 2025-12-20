Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब एक लड़के के प्यार में करीना कपूर ने तोड़ दिया था घर का ताला, फिर मां ने भेजा बोर्डिंग स्कूल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Kareena Kapoor

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:24 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर अपनी खूबसूरत अदाओं और यूनिक अंदाज से लाखों फैंस का दिल जीतती हैं। फिल्मों के अलावा करीना की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही हैं। सैफ अली खान से शादी से पहले करीना ने कई सालों तक शाहिद कपूर को डेट किया था। 
 
एक इंटरव्यू में करीना कपूर ने बताया था कि वो टीनेजर में बहुत शरारती थीं, जिसके चलते उनकी मां बबिता कपूर ने उन्हें देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। करीना कपूर ने बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू में अपने पुराने दिन को याद करते हुए बताया था कि एक बार वो टीनेज में एक लड़के से मिलने के चक्कर में मुसीबत में फंस गई थीं। 
 
webdunia
अपने टीनेज के दिनों को याद करते हुए करीना ने बताया कि वो हमेशा से वही करना चाहती थीं, जो उनकी बहन करिश्मा करती थीं। उनकी बड़ी बहन करिश्मा को दोस्तों के साथ घूमने की परमिशन थी लेकिन करीना जरा शरारती थीं तो उन्हें उनकी मां कहीं जाने नहीं देती थीं। उस वक्त उन्हें एक लड़का पसंद था और वो उससे मिलने के लिए जाना चाहती थीं, लेकिन मां ने इस बात के लिए मना कर दिया था।
 
करीना ने यह भी बताया कि मां फोन को अपने कमरे में लॉक कर देती थीं। बेबो ने कहा था कि वो अपने दोस्तों के साथ जाकर लड़के से मिलना चाहती थीं। एक दिन उनकी मां डिनर के लिए गई थीं। करीना ने मां के कमरे का ताला तोड़ा और कमरे में जाकर फोन ले लिया और उन्होंने प्लान बनाया और घर से भाग गईं। 
 
webdunia
हालांकि, करीना ने इंटरव्यू में माना कि ये बहुत बुरी बात थी। एक्ट्रेस ने कहा था कि जब घर से भागने वाली बात उनकी मां को पता चली तो उन्होंने फौरन बेटी करीना को बॉर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बी-प्राक दूसरी के घर फिर गूंजी किलकारियां, पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, जानिए क्या रखा नाम

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels