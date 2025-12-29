Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sharmila Tagore

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 29 दिसंबर 2025 (11:10 IST)
शर्मिला टैगोर 70-80 के दशक की मशहूर अदाकारा रहीं हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वह अपनी फिल्मों के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। शर्मिला टैगोर इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी अदाकारा में से एक हैं जिन्होंने 60-70 के दशक में पर्दे पर बोल्ड सीन दिए।
 
शर्मिला टैगोर ने 1967 में रिलीज फिल्म 'एन इवनिंग इन पेरिस' के एक सीन के लिए बिकिनी पहनकर तहलका मचा दिया था। शर्मिला की बिकिनी को लेकर देश की संसद में भी सवाल उठ गए थे। शर्मिला ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 8' में इसपर बात की थी। 
 
webdunia
जब करण जौहर ने शर्मिला से उनके इस बिकिनी शूट के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा, फोटोग्राफर थोड़ा चिंतित था। मैंने बस सोचा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। बाद में मुझे वास्तव में दुख हुआ, क्योंकि हर किसी ने इस पर इस तरह से बात की कि मैं लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा था।'
 
शर्मिला ने कहा था, जब यह 'फिल्मफेयर' (मैगजीन) में आया, मैं लंदन में थी इसलिए मुझे तब तक पता नहीं था, जब तक शक्ति सामंत ने मुझे फोन नहीं किया और कहा, 'क्या तुम जल्दी वापस आओगी? यहां बहुत खराब चीजें हो रही हैं।' उन्होंने मुझे कहा, 'अगर आप लोगों की नजरों में रहना चाहती हैं, तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है।' मैं अकेली रहती थी और इस सब से बहुत परेशान थी। मैंने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। 
 
शर्मिला टैगौर ने संसद हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा था, संसद में प्रश्न पूछे गए। यह मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सीखा। इसके बाद मैंने 'आराधना' फिल्म को चुना। यह हमारे समय की 'आरआरआर' थी।
 
शर्मिला ने यह भी बताया था कि एक रात उन्होंने अपने ड्राइवर को घर के पास लगे फिल्म का एक पोस्टर हटाने के लिए कहा क्योंकि उनकी सास शहर आ रही थीं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे राजेश खन्ना, राजनीति में भी आजमाया था हाथ

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels