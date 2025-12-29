जब शर्मिला टैगोर के बिकिनी सीन पर संसद में मचा था बवाल, घर के बाहर से हटवाए थे पोस्टर

शर्मिला टैगोर 70-80 के दशक की मशहूर अदाकारा रहीं हैं। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है। वह अपनी फिल्मों के अलावा खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं। शर्मिला टैगोर इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी अदाकारा में से एक हैं जिन्होंने 60-70 के दशक में पर्दे पर बोल्ड सीन दिए।

शर्मिला टैगोर ने 1967 में रिलीज फिल्म 'एन इवनिंग इन पेरिस' के एक सीन के लिए बिकिनी पहनकर तहलका मचा दिया था। शर्मिला की बिकिनी को लेकर देश की संसद में भी सवाल उठ गए थे। शर्मिला ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 8' में इसपर बात की थी।

जब करण जौहर ने शर्मिला से उनके इस बिकिनी शूट के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा, फोटोग्राफर थोड़ा चिंतित था। मैंने बस सोचा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूं। बाद में मुझे वास्तव में दुख हुआ, क्योंकि हर किसी ने इस पर इस तरह से बात की कि मैं लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगा था।'

शर्मिला ने कहा था, जब यह 'फिल्मफेयर' (मैगजीन) में आया, मैं लंदन में थी इसलिए मुझे तब तक पता नहीं था, जब तक शक्ति सामंत ने मुझे फोन नहीं किया और कहा, 'क्या तुम जल्दी वापस आओगी? यहां बहुत खराब चीजें हो रही हैं।' उन्होंने मुझे कहा, 'अगर आप लोगों की नजरों में रहना चाहती हैं, तो उसके लिए यह जरूरी नहीं है।' मैं अकेली रहती थी और इस सब से बहुत परेशान थी। मैंने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ।

शर्मिला टैगौर ने संसद हुई चर्चा का जिक्र करते हुए कहा था, संसद में प्रश्न पूछे गए। यह मेरे लिए अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने सीखा। इसके बाद मैंने 'आराधना' फिल्म को चुना। यह हमारे समय की 'आरआरआर' थी।

शर्मिला ने यह भी बताया था कि एक रात उन्होंने अपने ड्राइवर को घर के पास लगे फिल्म का एक पोस्टर हटाने के लिए कहा क्योंकि उनकी सास शहर आ रही थीं।