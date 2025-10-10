dipawali

जब श्रीदेवी ने उड़ते प्लेन में करवा चौथ का व्रत खोलने के लिए पायलट से कर दी ऐसी डिमांड

Karva Chauth 2025

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (11:14 IST)
देशभर में 10 अक्टूबर को करवा चौथ का त्‍योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने भी अपने पति की सलामती के लिए इस दिन पूरे नियम से व्रत रखा हुआ है। 
 
बॉलीवुड में करवा चौथ के तमाम किस्से हैं लेकिन दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है। एक बार श्रीदेवी को करवा चौथ व्रत फिल्म की शूटिंग के दौरान करना पड़ा। करवा चौथ के दिन श्रीदेवी अपने पति के साथ हवाई जहाज से रात के समय मैक्सिको से लॉस एंजिलिस जा रही थीं। 
 
webdunia
अपने व्रत को तोड़ने के लिए श्रीदेवी ने हवाई जहाज के पायलट से ऐसी डिमांड कर दी, जिसे पूरा करना आसान नहीं था। श्रीदेवी चांद देखकर अपने पति को पानी पिलाकर व्रत खोलना चाहती थी, लेकिन चांद‍ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में श्रीदेवी ने विमान के पायलट से डिमांड की कि वह हवाई जहाज को ऐसी दिशा में मोड़ें, जहां से आसानी से चांद दिख सके। 
 
उस वक्त श्रीदेवी फिल्म इंडस्ट्री की ऊंचे दर्जे की अदाकारा थीं। ऐसे में पायलट के लिए उनकी डिमांड अस्वीकार करना संभव नहीं था और आखिरकार एक्ट्रेस की इच्छा पूरी की गई। पायलट ने प्‍लेन की दिशा बदलकर श्रीदेवी को चांद के दर्शन कराए और उनका व्रत खुलवाया।
 

