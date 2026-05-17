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नुसरत भरूचा को मिली थी 'Too Pretty' होने की सजा, हाथ से निकल गई ऑस्कर विनिंग फिल्म

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Nushrratt Bharuccha birthday
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sun, 17 May 2026 (12:18 IST) Updated Date: Sun, 17 May 2026 (12:21 IST)
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बॉलीवुड में अपनी दमदार एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस नुसरत भरूचा 17 मई को अपना जन्मदिन मना रही हैं। 'प्यार का पंचनामा' की 'नेहा' बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली नुसरत ने इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया है, उसके पीछे सालों का कड़ा संघर्ष और अटूट सब्र छिपा है। 
 
नुसरत के जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको उनके करियर का एक ऐसा दिलचस्प और अनसुना किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। क्या आप जानते हैं कि नुसरत को उनकी जिंदगी के सबसे बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से सिर्फ इसलिए हाथ धोना पड़ा था क्योंकि वह 'हद से ज्यादा खूबसूरत' थीं?

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'स्लमडॉग मिलियनेयर' और नुसरत का वो अधूरा हॉलीवुड सपना
यह बात साल 2008 की है, जब हॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर डैनी बॉयल अपनी फिल्म 'स्लमडॉग मिलियनेयर' के लिए कास्टिंग कर रहे थे। इस फिल्म ने बाद में ऑस्कर जीतकर दुनियाभर में इतिहास रचा। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में लीड फीमेल कैरेक्टर 'लतिका' के रोल के लिए नुसरत भरूचा को शॉर्टलिस्ट किया गया था।
 
नुसरत ने इस रोल के लिए बाकायदा ऑडिशन दिया था। डायरेक्टर डैनी बॉयल और उनकी पूरी कास्टिंग टीम नुसरत के अभिनय कौशल से बेहद प्रभावित थी। उनका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर पासा पलट गया।
 
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तुम झुग्गी की लड़की जैसी नहीं दिखतीं
एक इंटरव्यू के दौरान इस रिजेक्शन का खुलासा करते हुए नुसरत ने बताया था कि फिल्म के मेकर्स को उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं दिखी, बल्कि कमी उनके लुक्स में निकाली गई। चूंकि लतिका का किरदार मुंबई की झुग्गी-झोपड़ियों में पली-बढ़ी एक गरीब लड़की का था, इसलिए मेकर्स का मानना था कि नुसरत के शार्प नैन-नक्श, ग्लोइंग स्किन और अर्बन लुक उस किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे।
 
नुसरत ने कहा था, जब मुझे ड्रॉप किया गया, तो फिल्म की पूरी टीम ने मेरे साथ बैठकर मुझे समझाया था। उन्होंने कहा था कि तुम एक बेहतरीन एक्ट्रेस हो, लेकिन तुम किसी भी कोण से झुग्गी में रहने वाली लड़की जैसी नहीं दिखती हो। तुम इस रोल के लिए कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हो।

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बाद में यह आइकॉनिक रोल फ्रीडा पिंटो की झोली में गया और इस एक फिल्म ने फ्रीडा को रातों-रात इंटरनेशनल स्टार बना दिया। हालांकि, नुसरत ने इस बात को बेहद सकारात्मक रूप से लिया और अपनी मेहनत जारी रखी।
 
नुसरत भरूचा का बॉलीवुड स्टार बनने का सफर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2002 में ज़ी टीवी के मशहूर सीरियल 'किट्टी पार्टी' से एक छोटे से रोल से की थी। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने फिल्म 'जय संतोषी मां' से बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआती कुछ साल बेहद संघर्षपूर्ण रहे, लेकिन नुसरत ने हार नहीं मानी।
 
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करियर के बड़े टर्निंग पॉइंट्स
साल 2011 में प्यार का पंचनामा ने नुसरत की किस्मत बदल दी। फिल्म में 'नखरेबाज़ गर्लफ्रेंड' के उनके किरदार को युवाओं ने खूब पसंद किया। 2018 फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया और नुसरत को पहली बार 100 करोड़ रुपए के क्लब में शामिल कराया।
 
आज नुसरत भरूचा बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो अपने दम पर पूरी फिल्म खींचने का माद्दा रखती हैं। हॉलीवुड का वो रिजेक्शन भले ही उनके करियर का एक 'क्या हो सकता था' वाला मोड़ रहा हो, लेकिन आज नुसरत जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उनकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उनका बेमिसाल हुनर जिम्मेदार है। 

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