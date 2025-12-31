Festival Posters

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रेड शॉर्ट ड्रेस में यामिनी मल्होत्रा का सुपर सिजलिंग लुक, बोल्ड अदाओं से मचाया तहलका

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 31 दिसंबर 2025 (16:56 IST)
टीवी एक्ट्रेस यामिनी मल्होत्रा को 'बिग बॉस 18' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली है। बिग बॉस के घर में यामिनी ने अपनी हॉटनेस से गर्दा उड़ा दिया था। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर हीं नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं। 
 
webdunia
यामिनी मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। वह अपने हॉट एंड बोल्ड अंदाज से इंटरनेट का तापमान बढ़ा देती हैं। इस बार यामिनी ने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस में अपना सुपर बोल्ड लुक शेयर किया है। 
 
webdunia
शॉर्ट ड्रेस में यामिनी एक से बढ़कर एक बोल्ड अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। वह अपना परफेक्ट फिगर और क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
webdunia
यामिनी ने मिनिमल मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने गले में एक खूबसूरत पेंडल भी कैरी किया है। 
 
webdunia
यामिनी ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'आपका सांता आ गया है। क्या मैं लेट हो गई हूं??
 
webdunia
बता दें कि यामिनी मल्होत्रा एक्ट्रेस के साथ-साथ डेंटिस्ट भी हैं। वह टीवी शो 'गुम है किसीके प्यार में' काम कर चुकी हैं। 

