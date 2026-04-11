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फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए बड़ी पहल, यश चोपड़ा फाउंडेशन ने लॉन्च किया YCF स्कॉलरशिप 2026

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YCF Scholarship
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:33 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:36 IST)
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यशराज फिल्म्स की परोपकारी इकाई यश चोपड़ा फाउंडेशन (वायसीएफ) ने वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 की घोषणा की है। यह इस पहल का दूसरा वर्ष है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।
 
यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम पंजीकृत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वर्कर्स और वायसीएफ साथी सदस्यों के बच्चों के लिए है, जो फिल्म इंडस्ट्री के इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायसीएफ प्रत्येक छात्र को पांच लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिससे वे अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकें। 
 
यह पहल योग्य छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2026–27 के लिए भारत के मान्यता प्राप्त संस्थानों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। चयन अकादमिक योग्यता और आर्थिक आवश्यकता के आधार पर किया जाएगा।
 
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यह प्रोग्राम फिल्म स्टडीज़, मीडिया और कम्युनिकेशन, एनीमेशन और विज़ुअल इफेक्ट्स, सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन और विज़ुअल आर्ट्स जैसे कई पेशेवर और क्रिएटिव क्षेत्रों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को सपोर्ट करता है। इस वर्ष इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और पैरामेडिकल साइंसेज़, बिजनेस और मैनेजमेंट, लॉ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे प्रोफेशनल स्ट्रीम्स में पोस्टग्रेजुएट कोर्स भी शामिल किए गए हैं। यह स्कॉलरशिप पात्र कोर्सेज़ की ट्यूशन फीस को कवर करेगी।
 
वायआरएफ के सीईओ अक्षय विधानी ने कहा, वायसीएफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे वर्ष की शुरुआत करते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के परिवारों के बच्चों को बड़े सपने देखने और शिक्षा के माध्यम से एक स्थायी भविष्य बनाने के लिए सशक्त बना रहे हैं। 
 
उन्होंने कहा, इस वर्ष का विस्तार हमारे उस संकल्प को दर्शाता है जिसमें हम फिल्म इंडस्ट्री के 60% परिवारों की मदद करना चाहते हैं, जो शिक्षा के खर्च को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसा कि वायसीएफ साथी सर्वे में सामने आया है। ये स्कॉलरशिप इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही हैं। हम सभी योग्य परिवारों से जल्द आवेदन करने का आग्रह करते हैं।

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वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:33 IST) Updated Date: Sat, 11 Apr 2026 (11:36 IST)

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