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Yash की 'Toxic' में लेडीज गैंग में इन 5 हसीनाओं ने मचाया गदर, चेतावनी- बच्चे और कमजोर दिल वाले दूर रहें

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Yash की 'Toxic' में लेडीज गैंग में इन 5 हसीनाओं ने मचाया गदर, चेतावनी- बच्चे और कमजोर दिल वाले दूर रहें
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 01 Jul 2026 (12:51 IST) Updated Date: Wed, 01 Jul 2026 (12:55 IST)
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सावधान! सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' की दुनिया अब पहले से कहीं ज्यादा खूंखार, डार्क और जानलेवा हो चुकी है। मेकर्स ने 'लेडीज़ एंड लेडीज़' टाइटल से एक ऐसा झकझोर देने वाला वीडियो जारी किया है, जिसने सोशल मीडिया पर तबाही मचा दी है। 
 
इस बार कमान किसी हीरो ने नहीं, बल्कि फिल्म की पांच खतरनाक और बेखौफ हसीनाओं ने संभाली है। वीडियो की शुरुआत में ही मेकर्स ने खुलेआम बेहद आक्रामक चेतावनी दे डाली है कि "बच्चे और बुजुर्ग इस वीडियो से कोसों दूर रहें, देखना है तो अपनी जिम्मेदारी पर देखें!" यह साफ गवाही देता है कि फिल्म में ऐसा खूनी खेल और बोल्ड एक्शन दिखने वाला है जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया।
 
इस नए वीडियो में नयनतारा का कातिलाना अंदाज, कियारा आडवाणी का अट्रैक्टिव लेकिन खतरनाक लुक, तारा सुतारिया का बेबाकपन, रुक्मिणी वसंत का एटीट्यूड और हुमा कुरैशी का दमदार तेवर हर एक फ्रेम में आग लगा रहा है। एक रहस्यमयी महिला की बैकग्राउंड आवाज इस पूरी कहानी को विद्रोह और बदले की एक नई आग दे रही है। 
 
केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले, गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बन रही यह पैन-इंडिया फिल्म कन्नड़ और इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी रिलीज होगी। यश की यह महा-फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में ऐसा धमाका करने आ रही है, जिसके आगे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होना तय है। 

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