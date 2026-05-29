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13 साल बाद भी नैना तलवार के डायलॉग्स का जादू है बरकरार, पढ़ें दीपिका पादुकोण की आइकॉनिक लाइंस

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Yeh Jawaani Hai Deewani dialogues
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Fri, 29 May 2026 (17:39 IST) Updated Date: Fri, 29 May 2026 (17:42 IST)
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​'ये जवानी है दीवानी' के रिलीज के पूरे 13 साल बाद भी, नैना तलवार के डायलॉग्स आज भी दर्शकों के दिलों के तारों को गहराई से छू जाते हैं। इन डायलॉग्स की सबसे खास बात थी इनकी सादगी। ये बहुत ज्यादा ड्रामैटिक या फिल्मी नहीं थे, ये एकदम सच्चे, सीधे दिल से निकले हुए और अपनी सी लगने वाली बातें थीं। 
 
इन लाइनों के आइकॉनिक बनने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि दीपिका पादुकोण ने इन्हें स्क्रीन पर बेहद गर्मजोशी, संवेदनशीलता और पूरी ईमानदारी के साथ जिया। यही वजह है कि आज भी फैंस नैना की कही बातों को दोहराते हैं, क्योंकि जिंदगी, प्यार, दिल टूटने का दर्द, पुरानी यादें और बड़े होने के सफर में उनके शब्द आज भी हर किसी को अपने से लगते हैं।
 
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"जितना भी ट्राई करो बनी, लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा ही, तो जहां है वहीं का मजा लेते हैं।"

यह नैना तलवार के सबसे पसंदीदा डायलॉग्स में से एक है क्योंकि यह जिंदगी की सच्चाई को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। कितनी भी प्लानिंग कर लो, कुछ न कुछ छूट ही जाता है। यह लाइन हमें सिखाती है कि हमेशा अगले पल की चिंता करने की बजाय मौजूदा पल को जीना चाहिए। दीपिका की शांत और भावुक डिलीवरी ने इसे उपदेश नहीं बल्कि एक सुकून देने वाली बात बना दिया।

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"तुम समझते क्यों हो कि अगर मैं तुम्हारे साथ दो मिनट और रही तो… मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, फिर से, और तुम्हें नहीं होगा, फिर से।" 

फिल्म की सबसे इमोशनल लाइन्स में से एक यह डायलॉग अनकहे दर्द और कमजोरी को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। नैना का खुद को चुनना, जबकि वह अभी भी प्यार में थी, उसकी भावनात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। इस सीन में दीपिका का अभिनय इतना सच्चा था कि दर्शक सच में नैना का दर्द महसूस कर पाते हैं।
 
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“कभी-कभी कुछ बातें हमारे यादों के कमरे की इतनी खिड़कियां खोल देती हैं कि हम दंग रह जाते हैं।” 

यह डायलॉग यादों की खूबसूरती को बहुत ही शायरी जैसे अंदाज़ में बयान करता है। कभी एक बात, एक गाना या एक पल अचानक पुरानी भावनाओं को वापस ले आता है। इसकी सादगी और कविता जैसी खूबसूरती ने इसे बेहद खास बना दिया।

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“कुछ वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा।” 

साधारण लेकिन बेहद असरदार, यह लाइन मुश्किल समय में उम्मीद और सुकून देती है। नैना की बातों में अपनापन था, और दीपिका की परफॉर्मेंस ने इसे और भी रियल बना दिया।
 
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“यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं… एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे।”

'ये जवानी है दीवानी' के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक, यह लाइन यादों की तुलना मिठाई के डिब्बे से करती है, जिसे एक बार खोलो तो आप खुद को दोबारा चखने से नहीं रोक पाते। यह लाइन आज भी दर्शकों को उसी पुरानी यादों के खूबसूरत सफर पर ले जाती है, जो यह फिल्म हमेशा से कराती आई है। दीपिका पादुकोण की सहज मासूमियत और उनकी इमोशनल सच्चाई ने इस डायलॉग को हमेशा-हमेशा के लिए अमर बना दिया।
 

“नहीं बोल पाई, बस नहीं बोल पाई। मुझे उससे जितना प्यार था, उससे कहीं ज्यादा उसे उसके ख्वाबों से था।”

यह डायलॉग नैना तलवार के निस्वार्थ और सच्चे प्यार को पूरी खूबसूरती से बयां करता है। कभी-कभी प्यार का मतलब किसी को अपने पास रोक कर रखना नहीं होता, बल्कि उसके सपनों को समझना होता है, भले ही उससे आपके दिल को कितनी ही तकलीफ क्यों न हो। यह लाइन एक शांत दिल टूटने के अहसास, त्याग और इमोशनल मैच्योरिटी (भावनात्मक समझदारी) को बेहद खूबसूरत तरीके से दिखाती है। दीपिका पादुकोण के भावुक अंदाज़ और बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी ने इस पल को इतना सजीव बना दिया कि यह संवाद आज भी दर्शकों के दिलों को सीधे छू जाता है।
 

“I love you सिर्फ शुरुआत होती है… फिर वो दो लोग उन तीन शब्दों को संभाल नहीं पाते।”

यह डायलॉग सिर्फ "आई लव यू" कहने से कहीं आगे बढ़कर रिश्तों की असली हकीकत को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। नैना के शब्द इस बात पर ज़ोर देते हैं कि प्यार सिर्फ जज्बातों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक-दूसरे को समझने, कोशिश करने और जिंदगी के बदलते दौर में भी एक-दूसरे का हाथ थामे रखने का नाम है। यह लाइन इतनी मैच्योर, सच्ची और सीधे दिल को छूने वाली थी कि यह फिल्म के बाकी संवादों से एकदम अलग नजर आई। दीपिका पादुकोण ने इसे इतनी सादगी, ईमानदारी और ठहराव के साथ स्क्रीन पर जिया कि सालों बाद आज भी यह दर्शकों के दिलों में गूंजती है।
 
सिर्फ डायलॉग्स से कहीं बढ़कर, नैना तलवार के शब्द वो जज्बात बन गए जिनसे लोग सालों-साल जुड़ते चले गए। उनके शब्दों ने प्यार, पुरानी यादें, दिल टूटने का दर्द, दोस्ती और ज़िंदगी के फलसफे को सबसे आसान लेकिन सबसे गहरे तरीके से पेश किया। और आज पूरे 13 साल बाद भी, दीपिका पादुकोण की लाजवाब अदाकारी इन लाइनों को आज भी उतना ही खास और फ्रेश बनाए रखती है, जितना कि दर्शकों ने इन्हें पहली बार सुनते वक्त महसूस किया था।

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