दो शादियां कर मुश्किल में फंसे अरमान मलिक, कोर्ट ने भेजा समन, पायल और कृतिका भी होंगी पेश

Court summons to Armaan Malik

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 13 अगस्त 2025 (16:14 IST)
'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम और फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक दो शादियों की वजह से कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नीयों पायल मलिक और कृतिका मलिक को कोर्ट ने समन भेजा है। पटियाल जिला अदालत ने उनके खिलाफ दो मामलों में समन जारी करते हुए 2 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है। 
 
पहला मामला अरमान मलिक की दो शादियों से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा मामला धार्मिक भावनाएं आहत करने का है। यूट्यूबर पर हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा मां काली का अपमान करने के लिए भी पायल मलिक को नोटिस भेजा गया है।
 
अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों के खिलाफ दविंदर राजपूत ने याचिका दायर की है। याची ने याचिका में आरोप लगाया है कि अरमान मलिक ने दो नहीं बल्कि चार विवाह किए है, जो हिंदू विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किसी भी हिंदू व्यक्ति को केवल एक ही विवाह करने की अनुमति है। 
 
याचिका में यह भी कहा गया है कि अरमान और पायल ने हिंदू देवी-देवताओं का रूप धारण कर धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। यह कार्रवाई न केवल धार्मिक भावनाओं का अपमान है बल्कि दंडनीय अपराध भी है। 
 
बता दें कि अरमान मलिक की पत्नी पायल ने बीते दिनों मां काली का रूप धारण कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसके बाद उनकी खूब आलोचना हुई थी। पायल के खिलाफ मोहाली पुलिस में शिकायत भी की गई थी। बाद में पायल ने वीडियो डिलीट करके पटियाला स्थित काली माता मंदिर जाकर माथा टेका और माफी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने मोहाली के काली मंदिर में सात दिनों तक सेवा करके अपना गलती का प्रायश्चित भी किया था।

