जुबीन गर्ग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, एक गायिका और संगीतकार को किया गिरफ्तार

असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से फैंस को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में असम सरकार ने एक एसआईटी गठित की है, जो सिंगर की मौत की जांच कर रही है। जुबीन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, जहां उनकी डूबने से मौत हो गई थी।

कहा जा रहा था कि स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगर की मौत हुई। हालांकि अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जुबीन गर्ग की मौत सिंगापुर के एक आइलैंड पर स्विमिंग के दौरान डूबने से हुई, न कि स्कूबा डाइविंग की वजह से।

दोनों से पुलिस कई दिनों से पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने बताया कि गोस्वामी और महंत को कई दिन की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। उन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बता दें कि जुबीन गर्ग की मौत की जांच विशेष जांच टीम कर रही है। पुलिस ने इससे पहले सिद्धार्थ शर्मा और श्यामकानु महंता को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 14 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।