जुबीन गर्ग डेथ केस में एक और गिरफ्तारी, सिंगर के चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गिरफ्तार

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 (13:05 IST)
असम के फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही टीम ने उनके चचेरे भाई और असम पुलिस के डीएसपी संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। संदीपन सिंगापुर में उस यॉट पर जुबीन के साथ मौजूद थे, जहां उनका निधन हुआ था। 
 
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में एसआईटी/सीआईडी की यह पांचवीं गिरफ्तारी है। इससे पहले जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी और सिंगर अमृत प्रभा महंत को गिरफ्तार किया गया था। 
 
खबरों के अनुसार सीआईडी के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा, हमने संदीपन गर्ग को गिरफ्तार किया है। अब हम आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्हें कई बार इंटरोगेट किया गया है। संदीपन गर्ग को आज चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में पेश किया जाएगा।
 
बता दें कि जुबीन गर्ग सिंगापुर में होने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने गए थे। 19 सितंबर को सिंगापुर में एक द्वीप पर वाटर एडवेंचर एक्टिविटी के दौरान समुंद्र में डुबने से निधन हो गया था। 

