धुरंधर की कहानी जब आदित्य धर ने रणवीर सिंह को सुनाई तब क्या था उनका रिएक्शन

Publish Date: Sat, 21 Mar 2026 (17:38 IST)
Updated Date: Sat, 21 Mar 2026 (17:43 IST)
रणवीर सिंह ने आदित्य धर को भारतीय सिनेमा का चैंपियन बताया है और इसका कारण एक दिलचस्प किस्सा है जो पहली मुलाकात से जुड़ा है। जब निर्देशक आदित्य धर ने रणवीर को फिल्म 'धुरंधर' की कहानी पहली बार सुनाई, तो रणवीर सिंह पूरी तरह हैरान रह गए।
कल्पना कीजिए कि रणवीर बैठे हैं, आदित्य धर उत्साह से कहानी बता रहे हैं। जैसे-जैसे प्लॉट आगे बढ़ता गया, रणवीर के चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। कहानी खत्म होते ही रणवीर ने तुरंत पूछा, "सर, क्या ये सच में होता है?"
आदित्य ने बिना झिझके जवाब दिया, "हां, बिल्कुल।" रणवीर को लगा कि इतनी दमदार, इतनी सच्ची और इतनी बोल्ड कहानी पर फिल्म बनाना कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें झटका लगा कि आदित्य धर जैसा निर्देशक ऐसी फिल्म बनाने जा रहा है जो न सिर्फ एक्शन से भरपूर हो, बल्कि दुनिया को भारत की असली ताकत और पहचान दिखाए। लेकिन आदित्य धर में कोई संकोच नहीं था। वे दृढ़ थे "हमें ये करना ही है। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम कौन हैं।"
रणवीर सिंह कहते हैं कि आदित्य धर भारतीय सिनेमा की जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं। वे ऐसे निर्देशक हैं जो समझौता नहीं करते, जो सपनों को हकीकत में बदलने का जुनून रखते हैं। यही वजह है कि रणवीर उन्हें "भारतीय सिनेमा का चैंपियन" कहते हैं। यह किस्सा न सिर्फ 'धुरंधर' की ताकत दिखाता है, बल्कि बताता है कि कैसे एक मजबूत विजन और सच्चाई वाली कहानी कलाकारों को भी झकझोर देती है।
रणवीर के शब्दों में: "जब उन्होंने पहली बार कहानी सुनाई, मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूछा, 'सर, क्या ये सच में होता है?' उन्होंने कहा, 'हां।' शुरुआत में मुझे यकीन नहीं हुआ कि आप ऐसी चीज बना रहे हैं... लेकिन आप स्पष्ट थे, 'हमें करना है। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम कौन हैं।' वे भारतीय सिनेमा की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए वे चैंपियन हैं।"
यह किस्सा बताता है कि 'धुरंधर' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मिशन है और रणवीर सिंह इस मिशन का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं।