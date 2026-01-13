Hanuman Chalisa

बॉर्डर 2 की 23 जनवरी 2026 को बड़े परदे पर दस्तक: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ की एपिक वॉर फिल्म

WD Entertainment Desk

मंगलवार, 13 जनवरी 2026 (08:07 IST)
बॉर्डर 2, यह नाम सुनते ही हर भारतीय फिल्मप्रेमी के दिल में देशभक्ति और वीरता का भाव जग जाता है। 1997 में रिलीज़ हुई ‘बॉर्डर’ फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार युद्ध फिल्मों में से एक है, जिसने भारत-पाकिस्तान युद्ध की कहानी को दिल को छू लेने वाले अंदाज़ में पेश किया था। अब, 27 साल बाद, इसी क्लासिक फिल्म की अगली कड़ी ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी 2026 को बड़े परदे पर दस्तक देने जा रही है, और यह फिल्म गणतंत्र दिवस वीकेंड पर रिलीज़ होने की वजह से पहले से ही दर्शकों में चर्चा का विषय बनी हुई है।
 
फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है, जिनकी पिछली फिल्मों ने दर्शकों को बेहतरीन अनुभव दिए हैं। इस फिल्म में भारतीय सेना के वीरों की एक नई, अलग और अनकही कहानी दिखाई जाएगी। बताया जा रहा है कि यह फिल्म 1971 के युद्ध के एक अलग मोर्चे पर आधारित होगी, जिससे पहले भाग की तरह ही देशभक्ति की भावना को और गहराई मिलेगी।
 
बॉर्डर 2 का कास्ट भी अपने आप में बेहद ताकतवर है। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं, जो भारतीय सेना के अधिकारी लैफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कालर के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जो क्रमशः भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के अधिकारी के पात्र निभाएंगे। साथ ही सोना बजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और अन्या सिंह जैसी अभिनेत्रियाँ भी इस फिल्म में हैं। 

webdunia
 
फिल्म की कहानी मूल ‘बॉर्डर’ की तरह ही भारतीय जवानों के साहस, बलिदान और संघर्ष पर आधारित है, लेकिन इसमें एक नई पीढ़ी के नायकों की भावनात्मक और एक्शन से भरपूर यात्रा दिखाई जाएगी। यह फिल्म न सिर्फ युद्ध की क्रूरता को दिखाएगी, बल्कि सैनिकों के परिवारों के दर्द, देशभक्ति और जीत की भावना को भी सामने लाएगी। वहीं मेकर्स ने फिल्म का बजट भी बड़े पैमाने पर रखा है, जिससे इसकी सिनेमैटिक प्रस्तुति और दृश्यों का पैमाना और भी बढ़ जाएगा।
 
प्रोड्यूसर्स में इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित नाम जैसे भूषण कुमार, जे.पी. दत्ता, कृष्ण कुमार और निधि दत्ता शामिल हैं। इन सभी ने मिलकर इस फिल्म को न केवल एक युद्ध फिल्म के रूप में, बल्कि एक भावनात्मक और ऐतिहासिक सिनेमाई अनुभव के रूप में तैयार किया है। फिल्म के लिए मेकर्स ने अपनी पूरी टीम को संगठित कर लिया है, और प्रचार अभियान भी जोर-शोर से चलाया जा रहा है।

ALSO READ: Border 2 की स्टारकास्ट फीस का खुलासा: कौन बना सबसे महंगा सितारा, सनी देओल, वरुण धवन सहित किसे मिले कितने करोड़ रुपये?
 
समग्र रूप से, ‘बॉर्डर 2’ भारतीय सिनेमा के प्रेमियों के लिए एक बड़ा उत्सव है, देशभक्ति, एक्शन, भावनात्मक गहराई और एक शक्तिशाली कहानी के साथ। 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म 1997 की ‘बॉर्डर’ की यादों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

