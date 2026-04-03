डकैत: एक प्रेम कथा में प्यार, धोखा और बदला: आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर के साथ धमाकेदार एक्शन

एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘डकैत: एक प्रेम कथा’ 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। इस फिल्म में खास बात यह है कि आदिवि शेष और मृणाल ठाकुर पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। यह दोनों कलाकारों की जोड़ी फैंस के बीच काफी चर्चा का विषय बन चुकी है। एक इवेंट के दौरान आदिवि शेष ने मृणाल ठाकुर को "फिल्म की आत्मा" बताया, जो उनकी तारीफ करते हुए एक बेहतरीन को-एक्टर के रूप में सामने आई हैं।

कहानी का दिलचस्प मोड़ डकैत: एक प्रेम कथा की कहानी एक आदमी की है जिसे "गलत तरीके से एक अपराध में फंसाया" जाता है। इसके बाद वह जेल से भाग जाता है और अपनी पूर्व प्रेमिका को फंसा देता है। फिल्म का ताना-बाना प्यार, धोखा और बदले की भावना पर आधारित है, जो दर्शकों को रोमांचित कर देगा। इस फिल्म में एक्शन और इमोशनल ट्विस्ट्स का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलेगा, जो दर्शकों को सिनेमाघरों में बांधे रखेगा।

संगीत और अभिनय फिल्म की संगीत रचनाएं भीम्स सेसिरोलियो ने की हैं, जो अपनी बेहतरीन धुनों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा फिल्म में अनुराग कश्यप का भी एक अहम किरदार है, जिसमें वह खलनायक के रूप में नजर आएंगे। प्रकाश राज और सुनील जैसे सशक्त कलाकार भी सपोर्टिंग रोल्स में दिखेंगे।

दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में ज़ैन मेरी खान भी पुलिस अधिकारी के रूप में नजर आएंगी। उनका लुक पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसमें वह एक दमदार और फियरलेस पुलिस अफसर के तौर पर दिख रही हैं। वह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता आमिर खान की भतीजी हैं, जिन्होंने इस फिल्म के पोस्टर को देखकर अपनी शुभकामनाएं भी दी हैं।

आदिवि शेष का नया लुक आदिवि शेष इस फिल्म में अपने अब तक के सभी किरदारों से अलग और ज्यादा रफ लुक में नजर आएंगे। उनके इस नए लुक को देखने के बाद फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फिल्म के प्रमोशंस में आदिवि शेष ने इस बार मदनापल्ले डायलॅक्ट का भी इस्तेमाल किया है, जिससे फिल्म में प्रामाणिकता का अहसास होता है।

फिल्म का निर्देशन और प्रोडक्शन डकैत: एक प्रेम कथा का निर्देशन शनेल देव ने किया है, जो इस फिल्म के साथ अपनी निर्देशन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म का प्रोडक्शन मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज द्वारा किया गया है, जो पहले भी बड़े बजट की फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं।