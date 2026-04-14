Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एक दिन: जुनैद खान और साई पल्लवी की रोमांटिक केमिस्ट्री

Advertiesment
Ek Din movie
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (06:33 IST) Updated Date: Mon, 13 Apr 2026 (16:24 IST)
google-news
आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म ‘एक दिन’ 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। यह फिल्म न केवल जुनैद खान के करियर की अहम फिल्म है, बल्कि साई पल्लवी के लिए हिंदी सिनेमा में एक भव्य डेब्यू भी है। इस फिल्म के जरिए दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों के सामने आएगी, जो काफी दिलचस्प और रोमांटिक प्रतीत हो रही है।
 

रोहन और मीरा की खूबसूरत प्रेम कहानी

‘एक दिन’ एक इमोशनल और सुकून भरी लव स्टोरी है, जिसमें एक फॉर्च्यून बेल (किस्मत की घंटी) का जादू है, जिसे बजाने से खोया हुआ प्यार वापस मिल जाता है। रोहन (जुनैद खान) अपनी सहकर्मी मीरा (साई पल्लवी) से चुपचाप प्यार करता है, लेकिन कभी उसे यह नहीं कह पाता।
 
रोहन, एक साधारण, शर्मीला और अंतर्मुखी लड़का है, जबकि मीरा एक खुशमिजाज और स्वतंत्र ख्यालों वाली लड़की है, जो उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती है। रोहन की खामोश मोहब्बत और उसकी बेबसी देख दर्शक जुड़ाव महसूस करेंगे।
 
इस रोमांटिक कहानी में दर्शकों को उन भावनाओं का अहसास होगा, जो एक तरफा प्यार में अक्सर महसूस होती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार को कभी दबाकर नहीं रखना चाहिए और कभी न कभी उस प्यार का इज़हार करना जरूरी होता है।

webdunia
 

हिंदी रीमेक में बदलाव और भारतीय परिवेश की झलक

‘एक दिन’ 2016 में आई प्रसिद्ध थाई फिल्म ‘One Day’ का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दिन के लिए अपनी पसंद की लड़की का साथ चाहता है। इस कहानी को भारतीय परिवेश और संस्कृति के हिसाब से खूबसूरती से ढाला गया है।
 
फिल्म की शूटिंग जापान के साप्पोरो में की गई, जहां बर्फीले दृश्य फिल्म के दृश्यात्मक आकर्षण को और बढ़ाते हैं। जापान में फिल्म की शूटिंग मार्च 2024 में खत्म हुई थी, और मुम्बई में फिल्म सिटी में इसके बाद की शूटिंग शुरू हुई।
 

साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में डेब्यू

फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण है साई पल्लवी का हिंदी सिनेमा में कदम रखना। अपनी नेचुरल एक्टिंग और बिना मेकअप लुक के लिए मशहूर साई पल्लवी ने ट्रेलर में अपनी मुस्कान और आंखों से जादू बिखेरा है। उनके अभिनय में एक सहजता और वास्तविकता है, जो दर्शकों को जुड़ने का मौका देती है।
 
वहीं, जुनैद खान ने अपनी भूमिका में पूरी तरह से ढलने की कोशिश की है। वे एक ‘बॉय-नेक्स्ट-डोर’ की भूमिका में नजर आ रहे हैं, जिसमें वे अपनी मासूमियत और संघर्ष को सामने लाते हैं।
 
* EK DIN (2026)
* निर्देशक: सुनील पांडे
* गीतकार: इरशाद कामिल 
* संगीतकार: राम सम्पत 
* कलाकार: साई पल्लवी, जुनैद खान
*निर्माता: मंसूर खान, आमिर खान, अपर्णा पुरोहित 
* रिलीज डेट: 1 मई 2026 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writter वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन की दुनिया से जुड़ी सभी अहम जानकारियों को सरल और....

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आशा भोसले के अंतिम दर्शन करने उमड़ा सैलाब, नम आंखों से सेलेब्स ने दी विदाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels