Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका

Advertiesment
हमें फॉलो करें 13 फरवरी को 3 फिल्में होंगी रिलीज: ओ रोमियो, तू या मैं और क्राइम 101, शाहिद से हॉलीवुड तक का एक्शन पैक्ड धमाका

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 10 फ़रवरी 2026 (17:39 IST)
इस शुक्रवार यानी 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में तीन खास फिल्में रिलीज़ हो रही हैं। रोमांस, थ्रिल, एक्शन और हाई-स्टेक ड्रामा, हर स्वाद के लिए कुछ खास है। बड़े नामों से लेकर नए आइडियाज तक, इस शुक्रवार संगीत, रोमांच और सस्पेंस का धमाका होने वाला है। आइए जानें इन तीन फिल्मों के बारे में विस्तार से।
 

1) ‘ओ रोमियो’: शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी का नया अध्याय

‘ओ रोमियो’ बॉलीवुड के दिलचस्प और टैलेंटेड कॉम्बिनेशन, शाहिद कपूर और निर्देशक विशाल भारद्वाज, की फिल्म है। दोनों ने पहले भी ‘कमीने’, ‘हैदर’ जैसी यादगार फिल्मों में साथ काम किया है और दर्शकों को प्रभावित किया है। इस नई फिल्म में दर्शकों को एक अलग किस्म का क्राइम-रोमांटिक थ्रिलर देखने को मिलेगा, जिसमें एक कठोर और पत्थर दिल गैंगस्टर की कहानी है, जिसे अचानक सच्चे प्यार की आग में फेंक दिया जाता है और यही प्यार उसकी दुनिया को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है।
 
फिल्म की कहानी एक गैंग वार की पृष्ठभूमि पर केंद्रित है, जिसमें प्यार, धोखे और अपराध के बीच एक खून-खराबे वाली लड़ाई पनपती है। दो अलग-अलग दुनिया के लोग जब दिल के तार जोड़ते हैं, तो परिणाम कैसे नाटकीय होते हैं, दर्शाया गया है।
 
शाहिद कपूर ने अपने करियर के लगभग 25 वर्षों में विविध और चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। ‘ओ रोमियो’ में वह एक नए तरह के किरदार में दिखेंगे, जिसमें उनके अभिनय की गहराई और धमक दोनों एक साथ नजर आएंगी। इस फिल्म के ट्रेलर ने दर्शकों में उत्सुकता पैदा की है कि कैसे शाहिद अपनी पिछली फिल्मों के पारंपरिक रूप से हटकर इस नए रोल को पूरा करते हैं।
 

2) ‘तू या मैं’: दो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स का संघर्ष 

‘तू या मैं’ (Tu Yaa Main) एक सर्वाइवल रोमांटिक थ्रिलर है, जो दो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, आदर्श गौरव और शानाया कपूर, के इर्द-गिर्द घूमती है। यह फिल्म एक साहसिक यात्रा के रूप में शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही एक घातक संघर्ष में बदल जाती है, जब यह जोड़ी एक निर्जन जगह पर फँस जाती है और उनके सामने एक खून प्यासा मगरमच्छ आ जाता है।
 
निर्देशक बिजॉय नांबियार ने इस फिल्म को आधुनिक डिजिटल संस्कृति के संदर्भ में बुना है, जिसमें दो अलग-अलग पृष्ठभूमि के युवा लोग एक साथ मिलकर वीडियो कंटेंट बनाने निकलते हैं और अचानक उनका रोमांचक सफर जीवन-मरण की लड़ाई में बदल जाता है। फिल्म में रोमांस, डर, प्रतिस्पर्धा और जीतने की आख़िरी कोशिशों की कहानी है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखेगी।
 
फिल्म के संगीत में हिप-हॉप और नए जेनेरेशन की ऊर्जा दी गई है, जिसमें मुंबई की शहरी संस्कृति की झलक मिलती है। यह फिल्म अन्य प्रेम-कहानी फिल्मों से अलग है क्योंकि यह सिर्फ इश्क़ पर नहीं, बल्कि जीत के लिए संघर्ष पर भी जोर देती है।
 

3) ‘क्राइम 101’:  हैमिल्टन से हॉलीवुड का हाई-स्टेक हीस्ट ड्रामा

फ्रांस की ओर से एक बड़ा धमाका अमेरिकी सिनेमा में भी देखने को मिल रहा है। ‘क्राइम 101’ एक मल्टी-मिलियन डॉलर हीस्ट की कहानी है, जिसमें एक अनपेक्षित चोर अपनी आख़िरी बड़ी चोरी के लिए निकलता है और उसकी राह तब और जटिल हो जाती है जब वह एक डिस्इल्युजनड इंश्योरेंस ब्रोकर से मिलता है। वहीं एक बेहद तेज़ और सतर्क डिटेक्टिव उनके पीछे लगा रहता है, ताकि इस हाई-प्रोफाइल चोरी को रोका जा सके।
 
इस फिल्म में हॉलीवुड के बड़े सितारे क्रिस हेम्सवर्थ, मार्क रफ़ालो और हैली बेरी हैं, और निर्देशक बार्ट लेटन ने इसे क्राइम और थ्रिल का ऐसा संगम बनाया है जिसे मिस करना मुश्किल होगा। खास बात यह है कि कहानी के बीच में उपस्थित एक वाइल्ड कार्ड किरदार (ओर्मन) ने बाकी सबकी योजनाओं को उल्टा-सीधा कर दिया है, जिससे फिल्म में ट्विस्ट और चौंकाने वाले मोड़ मिलते हैं।
 
13 फरवरी 2026 थिएटर में एक धमाकेदार शुक्रवार साबित हो सकता है। अगर आप गहरे इमोशन और रोमांटिक थ्रिल चाहते हैं तो ‘ओ रोमियो’ आपका इंतज़ार करता है। अगर उमंग, रोमांच और जानलेवा संघर्ष पसंद हैं तो ‘तू या मैं’ को मिस मत कीजिए। और अगर आप हाई-स्टेक क्राइम ड्रामा और हैरान कर देने वाले ट्विस्ट पसंद करते हैं तो ‘क्राइम 101’ बड़े पर्दे पर आपका इंतज़ार कर रही है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक्स गर्लफ्रेंड के बिल्डिंग के बाहर चिल्लाते थे सलमान खान: मास्टर राजू का बड़ा खुलासा, बोले- दिल से जीते हैं

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels