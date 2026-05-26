गवर्नर: मनोज बाजपेयी की फिल्म में 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी

सिनेमा के पर्दे पर अब भारत के इतिहास का वो काला अध्याय दिखने वाला है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अभिनेता मनोज बाजपेयी अपनी नई फिल्म ‘गवर्नर’ में ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसने देश को आर्थिक तबाही से बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। फिल्म का ट्रेलर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। खास बात यह है कि यह कहानी 1990 के उस दौर से प्रेरित है, जब भारत दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका था और देशभर में हाहाकार मचा हुआ था।

फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह की ‘सनशाइन पिक्चर्स’ प्रोड्यूस कर रही है। वहीं निर्देशन की जिम्मेदारी मराठी सिनेमा के चर्चित निर्देशक चिन्मय मांडलेकर ने संभाली है। ‘द केरल स्टोरी’ और ‘द केरल स्टोरी 2’ जैसी फिल्मों के बाद अब मेकर्स एक और गंभीर और प्रभावशाली कहानी लेकर आ रहे हैं।

1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी ‘गवर्नर’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक इतिहास के उस दौर की कहानी है जब विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा था और देश आर्थिक संकट में फंस चुका था। फिल्म दिखाती है कि कैसे हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को बड़े और ऐतिहासिक फैसले लेने पड़े।

गिरती अर्थव्यवस्था के बीच जनता सड़कों पर उतर आई थी और पूरे देश में डर और अनिश्चितता का माहौल था। इसी मुश्किल दौर में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने भारत की दिशा बदल दी।

मनोज बाजपेयी का अलग अंदाज नेशनल अवॉर्ड विनर अभिनेता मनोज बाजपेयी इस फिल्म में एक सख्त, गंभीर और बेहद प्रभावशाली किरदार में दिखाई दे रहे हैं। ट्रेलर में उनके डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। फैंस का कहना है कि यह उनके करियर के सबसे अलग किरदारों में से एक हो सकता है।

फिल्म में अभिनेत्री अदा शर्मा भी अहम भूमिका निभा रही हैं। दोनों कलाकारों की परफॉर्मेंस को लेकर अभी से काफी चर्चा हो रही है।

दमदार टीम ने मिलकर बनाई फिल्म फिल्म की कहानी को सुवेंदु भट्टाचार्य, सौरभ भारत, रवि असरानी और विपुल अमृतलाल शाह ने मिलकर लिखा है। वहीं गीतों को मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत अमित त्रिवेदी ने दिया है।

मेकर्स का दावा है कि यह फिल्म दर्शकों को सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, बल्कि उन्हें भारत के इतिहास के उस दौर से भी रूबरू कराएगी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया।

इस दिन रिलीज होगी फिल्म ‘गवर्नर’ 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर गंभीर और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में पसंद करने वाले दर्शकों के बीच इसका बज बना हुआ है।