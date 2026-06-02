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है जवानी तो इश्क होना है मूवी प्रिव्यू: डेविड धवन की कॉमेडी दुनिया में फिर लौटे वरुण धवन

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Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Tue, 02 Jun 2026 (07:41 IST) Updated Date: Tue, 02 Jun 2026 (07:41 IST)
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जब भी बॉलीवुड में हल्की-फुल्की कॉमेडी, गलतफहमियों से भरी कहानी और पारिवारिक मनोरंजन की बात होती है, तो निर्देशक डेविड धवन का नाम याद आता है। अब 5 जून को वह अपने बेटे वरुण धवन के साथ फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ लेकर दर्शकों के सामने आ रहे हैं। फिल्म में पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर भी अहम भूमिकाओं में हैं। 
 
फिल्म की कहानी एक ऐसे रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां प्यार है लेकिन प्राथमिकताएं अलग हैं। जास और बानी की शादी तब मुश्किल दौर में पहुंच जाती है जब दोनों जिंदगी को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। एक तरफ परिवार बसाने का सपना है तो दूसरी तरफ करियर की महत्वाकांक्षा। इसी बीच कहानी में नए रिश्ते, नई गलतफहमियां और कई मजेदार मोड़ आते हैं, जो इसे एक क्लासिक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी का रंग देते हैं। 
 
स्टारकास्ट इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। वरुण धवन लंबे समय बाद अपने पिता डेविड धवन के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं। इससे पहले दोनों की जोड़ी ‘मैं तेरा हीरो’ और ‘जुड़वा 2’ जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुकी है। पूजा हेगड़े अपनी ग्लैमरस स्क्रीन प्रेजेंस के साथ फिल्म में ताजगी लेकर आती हैं, जबकि मृणाल ठाकुर का भावनात्मक और रोमांटिक पक्ष कहानी को मजबूती देता दिखाई देता है। इनके अलावा मनीष पॉल, जिमी शेरगिल, चंकी पांडे, मौनी रॉय, राकेश बेदी और अली असगर जैसे कलाकार फिल्म को और मनोरंजक बनाते हैं।
 
डेविड धवन की फिल्मों की पहचान हमेशा से तेज रफ्तार कॉमेडी, रंगीन किरदारों, यादगार डायलॉग्स और फैमिली एंटरटेनमेंट रही है। 90 के दशक में उन्होंने गोविंदा के साथ जो कॉमिक दुनिया बनाई थी, उसका प्रभाव आज भी बॉलीवुड में महसूस किया जाता है। ‘राजा बाबू’, ‘कुली नंबर 1’, ‘हीरो नंबर 1’, ‘हसीना मान जाएगी’ और ‘पार्टनर’ जैसी फिल्मों ने उन्हें कॉमेडी का मास्टरमाइंड बनाया। यही वजह है कि ‘है जवानी तो इश्क होना है’ को लेकर दर्शकों में अलग तरह की उत्सुकता है।

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फिल्म से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी चर्चा में हैं। इसका टाइटल पुराने बॉलीवुड अंदाज की याद दिलाता है। फिल्म में डेविड धवन की पुरानी हिट फिल्मों के लोकप्रिय गीतों की झलक और नॉस्टैल्जिया का तड़का देखने को मिलेगा। स्कॉटलैंड, गोवा और ऋषिकेश जैसी खूबसूरत लोकेशनों पर इसकी शूटिंग हुई है। वहीं रिलीज से पहले फिल्म को यू/ए सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, जिससे यह साफ है कि मेकर्स इसे फैमिली ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं।
 
कुल मिलाकर ‘है जवानी तो इश्क होना है’ उन दर्शकों के लिए खास हो सकती है जो बड़े पर्दे पर बिना भारी-भरकम संदेश के सिर्फ मनोरंजन, रोमांस और कॉमेडी का आनंद लेना चाहते हैं। अगर डेविड धवन अपनी पुरानी फॉर्म में लौटे, तो यह फिल्म इस गर्मी की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर साबित हो सकती है।

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