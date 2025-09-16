Biodata Maker

जॉली एलएलबी 3: डबल ट्रबल, अक्षय बनाम अरशद- कौन जीतेगा कोर्ट रूम की ये अंतिम जंग?

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 16 सितम्बर 2025 (06:18 IST)
जॉली एलएलबी सीरीज की बहुप्रतीक्षित तीसरी किस्त, 'जॉली एलएलबी 3', एक बार फिर कोर्ट रूम ड्रामा और कॉमेडी का तड़का लेकर आ रही है। इस बार फिल्म में एक नहीं, बल्कि दो 'जॉली' आमने-सामने होंगे, जो दर्शकों के लिए एक रोमांचक मुकाबला पेश करेंगे।
 
जॉली एलएलबी 3 की कहानी
फिल्म की कहानी किसानों के संघर्ष पर आधारित है। एक तरफ किसानों की जमीन हड़पने वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति है और दूसरी तरफ वे छोटे किसान हैं, जो अपनी जमीन बचाने के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं। कहानी में तब एक बड़ा मोड़ आता है, जब दोनों जॉली यानी जगदीश मिश्रा और जगदीश्वर मिश्रा एक ही मामले में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं।
 
एक जॉली किसानों के हक के लिए लड़ता है तो दूसरा जॉली 2 पैसों के लालच में आकर उस शक्तिशाली व्यक्ति के लिए केस लड़ता है। इस कोर्ट रूम की लड़ाई में दोनों की नोंक-झोंक और कॉमेडी देखने लायक होगी। जज सुंदरलाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) इस पूरे ड्रामे के बीच फंस जाते हैं, जो दर्शकों को खूब हंसाएगा।
 
मजबूत स्टारकास्ट
फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टारकास्ट है। पहली बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों 'जॉली' के किरदार में साथ नजर आएंगे। इनके अलावा, सीरीज के आइकॉनिक जज सौरभ शुक्ला भी अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं। इनके अलावा हुमा कुरैशी (जगदीश्वर मिश्रा की पत्नी), अमृता राव (जगदीश त्यागी की पत्नी), गजराज राव और अन्नू कपूर भी फिल्म में नजर आएंगे। 
 
निर्देशक के बारे में 
इस फिल्म का निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है, जिन्होंने पिछली दोनों फिल्मों का भी निर्देशन किया था। सुभाष कपूर अपनी सामाजिक और व्यंग्यात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। 

webdunia
 
जॉली एलएलबी सीरिज की पिछली फिल्में
  • जॉली एलएलबी (2013): इस फिल्म में अरशद वारसी ने जॉली का किरदार निभाया था, जो एक छोटे शहर का वकील होता है और एक हाई-प्रोफाइल केस लड़ता है। यह फिल्म कम बजट में बनी थी, लेकिन इसे दर्शकों और समीक्षकों द्वारा काफी पसंद किया गया।
  • जॉली एलएलबी 2 (2017): इस सीक्वल में अक्षय कुमार ने जॉली का किरदार निभाया था।जिसमें जॉली न्याय के लिए लड़ता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी।
 
रिलीज़ की तारीख और बजट
'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। हालांकि फिल्म के बजट की आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह पिछली फिल्मों की तुलना में कम रखा गया है।
 
फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को पसंद आया है और उम्मीद है कि यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। 'जॉली एलएलबी 3' एक बार फिर न्याय, कॉमेडी और ड्रामा का शानदार मिश्रण लेकर आ रही है।

