मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की वापसी, अपराधियों पर फिर चलेगी ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ की सख्त लाठी

, बुधवार, 28 जनवरी 2026 (17:12 IST)
30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही मर्दानी 3 एक बार फिर दर्शकों को रियल, रॉ और पावरफुल पुलिस ड्रामा का अनुभव देने के लिए तैयार है। यशराज फिल्म्स की इस फ्रेंचाइज़ी ने पहले ही अपनी अलग पहचान बना ली है और अब तीसरे पार्ट के साथ यह सीरीज़ और ज्यादा गंभीर, इंटेंस और थ्रिलिंग होने जा रही है।
 
मर्दानी सिर्फ एक फिल्म सीरीज़ नहीं है, बल्कि यह महिला शक्ति, कानून व्यवस्था और अपराध के खिलाफ लड़ाई की एक मजबूत आवाज बन चुकी है। रानी मुखर्जी का किरदार ‘शिवानी शिवाजी रॉय’ अब एक आइकॉन बन चुका है, जिसे दर्शक सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, बल्कि एक सोच और प्रतीक के तौर पर देखते हैं।
 

मर्दानी 3 की कहानी: इस बार लड़ाई और भी खतरनाक

मर्दानी 3 की कहानी एक नए और बेहद संगठित अपराध नेटवर्क के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कानून से बचते हुए बड़े स्तर पर गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। फिल्म में शिवानी शिवाजी रॉय को एक ऐसे केस की जिम्मेदारी मिलती है, जिसमें सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम के अंदर की सच्चाइयां भी सामने आने लगती हैं।
 
इस बार शिवानी का सामना ऐसे अपराधियों से होता है जो सिर्फ ताकतवर नहीं, बल्कि चालाक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। कहानी में सस्पेंस, पीछा, अंडरकवर मिशन और इमोशनल एंगल भी शामिल हैं, जो फिल्म को सिर्फ एक पुलिस ड्रामा नहीं बल्कि एक सामाजिक थ्रिलर बना देते हैं।
 
सूत्रों के मुताबिक, इस बार फिल्म में महिला सुरक्षा, संगठित अपराध और डिजिटल ट्रैकिंग जैसे आधुनिक मुद्दों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है, जिससे युवा दर्शक खुद को इस कहानी से और ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे।

रियलिज़्म और इमोशन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन

मर्दानी फ्रेंचाइज़ी हमेशा से अपने रियल टोन के लिए जानी जाती रही है। मर्दानी 3 के निर्देशक अभिराज मीनावाला ने भी इस बार कहानी को ज्यादा ग्राउंडेड, डार्क और रियल बनाने पर फोकस किया है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन सीक्वेंस को इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्शक खुद को कहानी के बीचों-बीच महसूस करें।
 
निर्देशक का मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि यह दिखाना भी है कि असली दुनिया में अपराध से लड़ना कितना मुश्किल और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। यही वजह है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि किरदारों की मानसिक स्थिति और भावनात्मक संघर्ष भी दिखाया गया है।
 
रानी मुखर्जी: शिवानी शिवाजी रॉय का आइकॉनिक अवतार
रानी मुखर्जी का किरदार शिवानी शिवाजी रॉय आज बॉलीवुड की सबसे मजबूत फीमेल पुलिस कैरेक्टर्स में गिना जाता है। मर्दानी 3 में रानी एक बार फिर उसी दमदार, निडर और ईमानदार अफसर के रूप में नजर आएंगी, जिसे देखकर दर्शकों को भरोसा होता है कि न्याय जरूर मिलेगा।
 
रानी मुखर्जी ने इस किरदार के लिए फिजिकल ट्रेनिंग, इमोशनल प्रेपरेशन और एक्शन रिहर्सल पर खास ध्यान दिया है। इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा सख्त, परिपक्व और भावनात्मक रूप से गहरा नजर आने वाला है।
 

मर्दानी और मर्दानी 2 का सफर

2014 में रिलीज हुई मर्दानी ने दर्शकों को एक अलग तरह की पुलिस कहानी से रूबरू कराया था। मानव तस्करी जैसे गंभीर मुद्दे पर बनी इस फिल्म ने रानी मुखर्जी को एक नए अवतार में पेश किया और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला।
 
इसके बाद 2019 में आई मर्दानी 2, जिसमें साइको क्रिमिनल और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे संवेदनशील विषय को बेहद गंभीरता से दिखाया गया। इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया, बल्कि सामाजिक बहस भी छेड़ी।
 
अब मर्दानी 3 इन दोनों फिल्मों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ा और गहरा चैप्टर जोड़ने जा रही है।
 
आज दर्शक सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि कंटेंट में दम, सच्चाई और सोशल रिलेवेंस भी चाहते हैं। मर्दानी 3 इसी ट्रेंड पर पूरी तरह फिट बैठती है। तेज़ रफ्तार कहानी, स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड, रियल इश्यूज और थ्रिल, ये सभी चीजें इसे यंग ऑडियंस के लिए खास बनाती हैं।
 
30 जनवरी को रिलीज हो रही मर्दानी 3 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक मजबूत मैसेज के साथ आने वाली पावरफुल कहानी है। रानी मुखर्जी की दमदार वापसी, इंटेंस कहानी और रियल टच के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी गहरी छाप छोड़ने की पूरी तैयारी में है।
  • मर्दानी 3 (2026)
  • बैनर: यश राज फिल्म्स 
  • निर्माता: आदित्य चोपड़ा
  • निर्देशक: अभिराज मीनावाला
  • गीत: श्रुति शुक्ला
  • संगीत: सार्थक कल्याणी 
  • कलाकार: रानी मुकर्जी, मल्लिका प्रसाद, जीशु सेनगुप्ता 
  • रिलीज डेट : 30 जनवरी 2026 

