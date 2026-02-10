O Romeo में शाहिद कपूर का सबसे डार्क अवतार: पत्थरदिल गैंगस्टर, खूंखार इश्क और अंडरवर्ल्ड वॉर

अगर आपको विशाल भारद्वाज की फिल्में पसंद हैं, तो 2026 की शुरुआत में एक बड़ी फिल्म आपके लिए तैयार है। ‘O Romeo’ एक आने वाली हिंदी एक्शन-थ्रिलर है, जिसे विशाल भारद्वाज ने लिखा और निर्देशित किया है। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। खास बात यह है कि इसमें शाहिद कपूर एक ऐसे गैंगस्टर के रोल में दिखेंगे, जिसके भीतर प्यार का तूफान भी है और अंडरवर्ल्ड की आग भी।

फिल्म की कहानी का बेस ही ऐसा है कि शुरुआत से अंत तक टेंशन बनी रहे। एक “पत्थरदिल” गैंगस्टर, जो लोगों के लिए डर का दूसरा नाम है, जब वह सच्चे प्यार में पड़ता है, तो उसका पूरा जीवन उलट-पलट हो जाता है। और यही प्रेम, धीरे-धीरे एक ऐसी गैंग वॉर में बदलता है जो पूरे अंडरवर्ल्ड को हिला देती है। यह सिर्फ एक्शन नहीं, बल्कि फॉरबिडन लव और अधूरे जुनून की कहानी भी है।

शाहिद कपूर-विशाल भारद्वाज: वही पुराना जादू, लेकिन नया तूफान शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे दमदार क्रिएटिव जोड़ियों में गिना जाता है। दोनों ने पहले ‘कमीने’ और ‘हैदर’ जैसी यादगार फिल्में साथ की हैं। ‘कमीने’ में जहां शाहिद ने अपने अलग अंदाज से सबको चौंकाया था, वहीं ‘हैदर’ में उनका इमोशनल और इंटेंस परफॉर्मेंस आज भी लोगों को याद है। अब ‘O Romeo’ में यह जोड़ी एक बार फिर से उसी “डार्क, रॉ और दमदार” सिनेमा के साथ लौट रही है, जिसकी उम्मीद दर्शक लंबे समय से कर रहे थे।

स्टारकास्ट भी है बेहद मजबूत ‘O Romeo’ की कास्ट इसे और बड़ा बनाती है। शाहिद कपूर फिल्म में उस्तरा के किरदार में हैं, जबकि तृप्ति डिमरी ‘अफशा’ के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में नाना पाटेकर ‘इस्माइल खान’ के किरदार में हैं, जो कहानी को गंभीरता और गहराई देने वाले हैं। साथ ही अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पाटनी, फरीदा जलाल और विक्रांत मैसी (स्पेशल अपीयरेंस) भी फिल्म का हिस्सा हैं।

स्पेन और मुंबई में शूटिंग, म्यूजिक में गुलजार-विशाल की टीम फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 से शुरू हुई थी और मुख्य रूप से स्पेन और मुंबई में हुई। यानी विजुअल्स में एक इंटरनेशनल स्केल देखने को मिल सकता है। संगीत विशाल भारद्वाज ने खुद तैयार किया है और गीत गुलजार ने लिखे हैं। यह कॉम्बिनेशन अपने आप में बड़ी उम्मीद जगाता है, क्योंकि विशाल-गुलजार की जोड़ी हमेशा क्लासिक म्यूजिक देती रही है।

कुल मिलाकर, ‘O Romeo’ 2026 की उन फिल्मों में से है, जो सिर्फ स्टार पावर पर नहीं, बल्कि कहानी, निर्देशन और माहौल पर टिकी है।