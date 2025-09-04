बागी 4, द बंगाल फाइल्स सहित 5 सितंबर को रिलीज होंगी 6 धमाकेदार फिल्में: एक्शन, हॉरर, कॉमेडी का तड़का

5 सितंबर 2025 का दिन सिनेमा प्रेमियों के लिए खास है क्योंकि इस दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की 6 फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं। इस बड़ी रिलीज के साथ, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करती है।

बागी 4: एक्शन और ड्रामा का दमदार मिश्रण टाइगर श्रॉफ की 'बागी' फ्रैंचाइजी की चौथी फिल्म 'बागी 4' दर्शकों के लिए एक्शन का एक और धमाकेदार डोज लेकर आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के ए. हर्ष कर रहे हैं। फिल्म में टाइगर श्रॉफ रॉनी के अपने पुराने किरदार में हैं, लेकिन इस बार उनका किरदार पहले से ज्यादा गहरा और जटिल है। फिल्म में रॉनी एक मानसिक रूप से परेशान सैनिक है जो एक ट्रेन हादसे में अपनी प्रेमिका को खोने के बाद अपराधबोध में जी रहा है। वह अपनी मानसिक अस्थिरता के कारण हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। इसमें संजय दत्त विलेन की भूमिका में हैं और मुख्य अभिनेत्रियों के रूप में सोनम बाजवा और हरनाज़ संधू को लिया गया है। इस फिल्म को CBFC ने A रेटिंग दी है, जो इसकी हिंसा और खून-खराबे की वजह से है। यह 2013 की तमिल फिल्म 'Ainthu Ainthu Ainthu' का 'अनौपचारिक रीमेक' है।

द बंगाल फाइल्स: एक ऐतिहासिक कहानी विवेक अग्निहोत्री की फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' उनकी सफल 'द फाइल्स' सीरीज का तीसरा और आखिरी अध्याय है। फिल्म 1946 के 'ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स' की दर्दनाक घटनाओं पर आधारित है। फिल्म का दावा है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं को जानबूझकर दबाया गया था। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, और पल्लवी जोशी जैसे दमदार कलाकार हैं। कहानी एक कश्मीरी पंडित सीबीआई अधिकारी के बारे में है, जो एक पत्रकार के लापता होने की जाँच करते हुए एक बड़े भ्रष्टाचार के नेटवर्क का पर्दाफाश करता है। इस फिल्म की अवधि 204 मिनट (3 घंटे 24 मिनट) है।

उफ्फ ये सियापा: एक अनोखी मूक कॉमेडी 'उफ्फ ये सियापा' भारतीय सिनेमा की एक अनोखी कोशिश है, क्योंकि यह एक मूक कॉमेडी है, यानी इसमें कोई डायलॉग नहीं है। जी. अशोक द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोहम शाह, नुसरत भरुचा, नोरा फतेही, और ओमकार कपूर जैसे कलाकार हैं। कहानी एक आम आदमी के बारे में है, जो अपनी पत्नी को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपनी पड़ोसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। इसके बाद, एक गलत डिलीवर हुए ड्रग्स के पार्सल और दो लाशों के कारण उसके जीवन में हास्यास्पद गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं।

दिल मद्रासी: दक्षिण का एक्शन हिंदी में 'दिल मद्रासी' तमिल फिल्म 'मधरासी' का हिंदी डब संस्करण है, जिसका निर्देशन ए. आर. मुरुगादॉस ने किया है। यह फिल्म दक्षिण भारतीय सिनेमा के बढ़ते 'पैन-इंडियन' प्रभाव को दिखाती है। इसमें मुख्य भूमिका में तमिल स्टार शिवकार्तिकेयन हैं और उनके साथ बॉलीवुड एक्शन स्टार विद्युत जामवाल भी हैं। यह फिल्म एक मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर है, जिसकी कहानी एक बंदूक-तस्करी सिंडिकेट के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें एक आम आदमी (शिवकार्तिकेयन) अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए उतरता है।

द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स: हॉरर का अंतिम अध्याय हॉलीवुड की मशहूर हॉरर फ्रैंचाइज़ी 'द कॉन्ज्यूरिंग' का चौथा और अंतिम भाग 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' भी इसी दिन रिलीज हो रही है। माइकल शावेज़ द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पैट्रिक विल्सन और वेरा फ़ार्मिगा ने एड और लॉरेन वॉरेन की भूमिका निभाई है। कहानी 1986 के वास्तविक स्मरल परिवार के भूत-प्रेत के मामले पर आधारित है। यह फिल्म हॉरर प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जो बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों से हटकर कुछ अलग देखना चाहते हैं।

तिंचारी माई: द अनटोल्ड स्टोरी: एक सच्ची कहानी 'तिंचारी माई: द अनटोल्ड स्टोरी' एक जीवनी पर आधारित ड्रामा है, यह उत्तराखंड की फिल्म है।