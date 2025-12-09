Festival Posters

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

Sholay the final cut release

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (07:05 IST)
बॉलीवुड की महान क्लासिक ‘शोले’ अब एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौटने जा रही है, वह भी पहले से ज्यादा भव्य और तकनीकी रूप से जबरदस्त अंदाज में। अपनी गोल्डन जुबली यानी 50वीं वर्षगांठ के मौके पर यह फिल्म 12 दिसंबर 2025 को भारतभर के सिनेमाघरों में फिर रिलीज होगी। इस खास री-रिलीज को 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ तैयार किया गया है, जिससे नई पीढ़ी और पुराने दर्शक दोनों को इसका असली, अनकट और प्रामाणिक रूप देखने को मिलेगा।
 
4K रिस्टोर वर्ज़न: हर फ्रेम को दी गई नई जिंदगी
इस नए वर्ज़न को फिल्म हेरीटेज फाउंडेशन ने बेहद बारीकी से रिस्टोर किया है। फिल्म के हर एक फ्रेम को 4K क्वालिटी में फिर से निखारा गया है, जिससे रंग पहले से ज्यादा गहरे, साफ और जीवंत नजर आते हैं। इसके साथ ही Dolby 5.1 साउंड का नया मिक्स दर्शकों को ऐसा अनुभव देगा जैसे वे पहली बार इस कहानी के भीतर चल रहे हों, गब्बर की आवाज़, गोलियों की गूंज, यहां तक कि “ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे” जैसे गीत एक नए जादू के साथ सुनाई देंगे।

webdunia
 
क्या शोले फिर बनाएगी रिकॉर्ड? 
शोले वैसे तो हर शहर में कई बार लगी है और इसे बड़े पैमाने पर कई बार रिलीज भी किया गया है। कुछ साल पहले इसका थ्रीडी वर्जन बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, अब एक बार फिर इसे रिलीज किया जा रहा है। हाल ही में शोले के लीड एक्टर धर्मेन्द्र का निधन हुआ है। संभव है कि उनकी याद में दर्शक फिर एक बार इस मूवी को देखना चाहेंगे और फिल्म के कलेक्शन पर इसका असर हो सकता है। इसके साथ ही शोले को 50 साल होने पर कई उम्रदराज फैंस इसे एक बार फिर यादों को ताजा करने के लिए देखेंगे और नई पीढ़ी के दर्शक इसे इसलिए देखना चाहेंगे कि आखिर इस फिल्म को अब तक क्यों याद किया जा रहा है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा। 

webdunia
 
अमर कहानी, जो पांच दशक बाद भी उतनी ही ताजा है
निर्देशक रमेश सिप्पी और सिप्पी फिल्म्स द्वारा बनाई गई ‘शोले’ भारतीय सिनेमा की ऐसी फिल्म है, जिसे समय ने कभी पुराना नहीं किया। रामगढ़ नामक काल्पनिक गाँव में सेट इस फिल्म की कहानी आज भी उतनी ही प्रभावशाली लगती है।
 
फिल्म का केंद्र है रिटायर्ड पुलिस अफसर ठाकुर बलदेव सिंह (संजय कुमार), जो खूँखार डाकू गब्बर सिंह (अमजद खान) से बदला लेने का फैसला करता है। इसके लिए वह दो छोटे-मोटे अपराधियों, जय (अमिताभ बच्चन) और वीरू (धर्मेंद्र), की मदद लेता है। दोस्ती, साहस, बदला, और मानवीय रिश्तों से भरी यह कहानी अब भी दर्शकों के दिलों में उसी गर्मजोशी के साथ बसती है।
 
आइकॉनिक स्टारकास्ट जिसे भुलाया नहीं जा सकता
‘शोले’ की सबसे बड़ी ताकत उसकी शानदार स्टारकास्ट रही है। अमिताभ बच्चन का शांत और गहरा अभिनय, धर्मेंद्र की बिंदास ऊर्जा, हेमामालिनी का आकर्षक किरदार, जया बच्चन की संवेदनशीलता, संजीव कुमार की गंभीरता और अमजद खान का खौफनाक गब्बरँ यह समूह आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे मजबूत एन्सेम्बल कास्ट में गिना जाता है।

webdunia
 
संगीत जो आज भी उतना ही अमर है
आर.डी. बर्मन की संगीत रचना, तथा आनंद बख्शी के बोलों ने इस फिल्म को असली पहचान दी। “ये दोस्ती”, “मेहबूबा मेहबूबा” और कई अन्य गीत 50 साल बाद भी उतनी ही मोहक धुन और ऊर्जा के साथ दर्शकों को जोड़ते हैं।
 
प्रशंसकों के लिए सुनहरा मौका
‘शोले: द फाइनल कट’ सिर्फ एक री-रिलीज़ नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक जश्न है। जो दर्शक इसे 1975 में थिएटर में नहीं देख पाए थे, उनके पास अब वह मौका है। और जिन्होंने देखा था, वे इसे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर, जीवंत और असली रूप में अनुभव करेंगे।

