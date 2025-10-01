2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी टक्कर: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का मुकाबला कांतारा 1 से

2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दो बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज हो रही हैं: सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) और कांतारा: ए लीजेण्ड चैप्टर 1 (Kantara: A Legend Chapter 1)। दोनों फिल्मों की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं और ये दर्शकों को अलग-अलग अनुभव प्रदान करेंगी। आइए, इन दोनों फिल्मों पर विस्तृत नजर डालते हैं।

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी– एक रोमांटिक कॉमेडी Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें एक मॉडर्न लड़के और एक पारंपरिक लड़की की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के परिवारों के बीच मतभेद सामने आते हैं, और ये दोनों अपने रिश्ते को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं।

फिल्म की स्टार कास्ट युवाओं को आकर्षित करने वाली है, हालांकि वरुण धवन और जान्हवी का करियर कुछ खास नहीं चल रहा है और उनकी लगातार फिल्में असफल हुई हैं। वरुण धवन इस मूवी में सनी संस्कारी की भूमिका में हैं, जो एक आकर्षक और स्मार्ट लड़का है, तो दूसरी जान्हवी कपूर, तुलसी कुमारी के रूप में नजर आएंगी, जो एक संस्कारी और समझदार लड़की है।साथ में सान्या मल्होत्रा भी एक दमदार रोल में वे हैं। वे अनन्या का किरदार निभा रही है जो तुलसी की करीबी दोस्त है। रोहित सराफ और मनीष पॉल भी फिल्म में दिखाई देंगे।

फिल्म का निर्देशन शशांक खेतान ने किया है, जो 'धड़क' और 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' जैसी सफल फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। निर्माताओं में धर्मा प्रोडक्शंस और मेंटॉर डिसिपल एंटरटेनमेंट शामिल हैं।

बजट और बॉक्स ऑफिस उम्मीदें फिल्म का बजट लगभग 50-60 करोड़ रुपये के आसपास है। यह फिल्म विशेष रूप से युवा दर्शकों को आकर्षित करने की संभावना रखती है। दशहरे की छुट्टी का फायदा फिल्म को मिल सकता है।

कांतारा: ए लीजेण्ड चैप्टर 1– एक महाकाव्य साहसिक ड्रामा Kantara: A Legend Chapter 1 कर्नाटक के प्राचीन समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह फिल्म भूत कोला अनुष्ठान और मानवता के प्रकृति से संबंधों की गहरी कहानी प्रस्तुत करती है। फिल्म में नायक की भूमिका में ऋषभ शेट्टी हैं, जो एक नागा साधू के रूप में दिखाई देंगे। फिल्म में युद्ध दृश्यों की भव्यता और सांस्कृतिक तत्वों का मिश्रण है।

ऋषभ शेट्टी के अलावा फिल्म में रुक्मिणी वासंत और गुलशन देवैया भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

फिल्म का निर्देशन और लेखन ऋषभ शेट्टी ने किया है। फिल्म का निर्माण होंबले फिल्म्स द्वारा किया गया है।

बजट और बॉक्स ऑफिस उम्मीदें फिल्म का बजट लगभग 100-120 करोड़ रुपये के आसपास है। यह फिल्म विशेष रूप से दक्षिण भारत में बड़ी सफलता की उम्मीद रखती है, और हिंदी बेल्ट में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कांतारा को दर्शकों ने पसंद किया था और इसका फायदा भी मिल सकता है।

दोनों फिल्में अलग-अलग शैलियों में हैं और दर्शकों को विविध अनुभव प्रदान करेंगी। जहां 'Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari' युवा प्रेमियों के लिए एक हल्की-फुल्की रोमांटिक कहानी पेश करती है, वहीं 'Kantara: A Legend Chapter 1' एक महाकाव्य साहसिक ड्रामा है।