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कोर्टरूम थ्रिलर सिस्टम: इंसाफ और ताकत की जंग का रोमांच

सोनाक्षी सिन्हा और ज्योतिका की दमदार जोड़ी, प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगी लीगल ड्रामा ‘सिस्टम’

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System Movie Preview
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 06 May 2026 (13:37 IST) Updated Date: Wed, 06 May 2026 (13:44 IST)
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प्राइम वीडियो के अनुसार ‘सिस्टम’ नामक दमदार कोर्टरूम थ्रिलर मूवी 22 मई को भारत और दुनियाभर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में रिलीज़ होगी। यह फिल्म सिर्फ कोर्ट के फैसलों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिखाती है कि असली इंसाफ तब मिलता है, जब दबे हुए अन्याय का सामना किया जाए।
 
अश्विनी अय्यर तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा और स्मिता बालिगा ने बावेजा स्टूडियोज के बैनर तले प्रोड्यूस किया है। पटकथा की जिम्मेदारी हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार, अश्विनी अय्यर तिवारी, तस्नीम लोखंडवाला और अक्षत घिल्डियाल ने संभाली है।
 

दमदार परफॉर्मेंस की गारंटी

फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका और आशुतोष गोवारिकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इनके अलावा प्रीति अग्रवाल, अदिनाथ कोठारे, आश्रिया मिश्रा, गौरव पांडेय और सायंदीप गुप्ता भी अहम किरदार निभा रहे हैं।
 
सोनाक्षी सिन्हा फिल्म में नेहा राजवंश का किरदार निभा रही हैं, जो एक पब्लिक प्रॉसीक्यूटर हैं, जबकि ज्योतिका सारिका रावत के रूप में एक साधारण परिवार की कोर्टरूम स्टेनोग्राफर की भूमिका में हैं। दोनों अपने अलग पृष्ठभूमि के बावजूद इंसाफ और सच्चाई के लिए एकजुट होती हैं, चाहे इसके लिए उन्हें ताकतवर लोगों के खिलाफ जाना पड़े।
 

कहानी का अनोखा एंगल

फिल्म की कहानी एक खास सुविधा पाने वाली प्रॉसीक्यूटर और एक साधारण स्टेनोग्राफर के बीच बने रिश्ते और उनकी संघर्ष यात्रा पर केंद्रित है। यह फिल्म हर मोड़ पर दर्शकों को चौंकाने का वादा करती है और दिखाती है कि न्याय सिर्फ कोर्ट में नहीं, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ाई में भी मिलता है।
 

निर्माताओं का कहना

निखिल माधोक, हेड ऑफ ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा, “सिस्टम एक रोमांचक और दमदार ड्रामा है जो महत्वाकांक्षा, इंसाफ और नैतिकता जैसे विषयों को सामने लाता है। सोनाक्षी और ज्योतिका की शानदार परफॉर्मेंस के साथ यह फिल्म 22 मई को दुनियाभर के दर्शकों से जुड़ पाएगी।”
 
हरमन बावेजा, प्रोड्यूसर, बावेजा स्टूडियोज ने बताया, “सिस्टम दो मजबूत इरादों वाली महिलाओं की कहानी है। यह फिल्म हमारी सोच को दर्शाती है, जिसमें हम अर्थपूर्ण और सिनेमाई कहानियां दिखाना चाहते हैं। इस साझेदारी ने हमें इसे बड़े स्तर पर पर्दे पर लाने का मौका दिया।”

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