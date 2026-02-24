khatu shyam baba

टॉक्सिक मूवी प्रिव्यू: यश का डबल रोल, गोवा के अंडरवर्ल्ड पर आधारित फिल्म 19 मार्च 2026 को होगी रिलीज

WD Entertainment Desk

, मंगलवार, 24 फ़रवरी 2026 (17:09 IST)
साउथ सुपरस्टार यश एक बार फिर बड़े पर्दे पर कुछ अलग और दमदार लेकर आ रहे हैं। ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ एक पीरियड गैंगस्टर ड्रामा है, जिसे चर्चित फिल्ममेकर Geetu Mohandas ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में यश डबल रोल में नजर आएंगे, जो कहानी को और भी दिलचस्प बनाता है।
 

गोवा की चमक के पीछे छिपी अंडरवर्ल्ड की कहानी

फिल्म की कहानी पुराने दौर के गोवा पर आधारित है। यहां समुद्र तटों और रंगीन जिंदगी के पीछे एक खतरनाक ड्रग कार्टेल अपना खेल खेलता है। कहानी सत्ता, लालच और अपराध की उस दुनिया को दिखाती है, जो बाहर से खूबसूरत दिखती है लेकिन अंदर से बेहद खौफनाक है।

webdunia

दमदार स्टारकास्ट और बड़ी तैयारी

फिल्म में Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Tara Sutaria और Rukmini Vasanth अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु, मुंबई, गोवा, थूथुकुड़ी और जयपुर में अगस्त 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच पूरी हुई। सिनेमैटोग्राफी राजीव रवि ने संभाली है, जबकि संगीत में रवि बसरूर, विशाल मिश्रा और तनिष्क बागची जैसे नाम जुड़े हैं।

webdunia

 

रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस क्लैश

फिल्म 19 मार्च 2026 को दुनियाभर में रिलीज होगी। इसी दिन धुरंधर 2 से टकराव होगा, जिससे बॉक्स ऑफिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा।
 

टीजर के बाद विवाद

टीजर रिलीज होते ही कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई। आम आदमी पार्टी की महिला विंग और नेशनल क्रिश्चियन फेडरेशन ने कुछ दृश्यों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

