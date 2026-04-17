भूत बंगला रिव्यू: हंसी और डर के बीच फंसी, अक्षय-प्रियदर्शन की जोड़ी इस बार क्यों नहीं जगा पाई जादू?

हिंदी सिनेमा में प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की जोड़ी एक भरोसे का नाम रही है। इन दोनों ने मिलकर कॉमेडी के ऐसे क्लासिक बनाए हैं, जिन्हें दर्शक आज भी बड़े चाव से देखते हैं। यही वजह है कि जब ‘भूत बंगला’ के साथ यह जोड़ी लंबे समय बाद लौटी, तो दर्शकों के मन में एक बार फिर उसी पुराने जादू की उम्मीद जागी। लेकिन यह फिल्म उस जादू को दोहराने के बजाय एक फीकी याद बनकर रह जाती है, एक ऐसी कोशिश, जो शुरुआत से ही थकी हुई नजर आती है।

फिल्म की कहानी अर्जुन (अक्षय कुमार) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लंदन में अपनी बहन के साथ रहता है। अचानक उसे पता चलता है कि उसके दादाजी ने भारत के मंगलपुर में स्थित एक विशाल और रहस्यमयी बंगला उसके नाम कर दिया है।

अर्जुन इस संपत्ति को एक मौके की तरह देखता है और अपनी बहन की शादी वहीं करने का फैसला करता है। लेकिन गांव वाले चेतावनी देते हैं कि यह बंगला शापित है। यहां भूत रहते हैं। साथ ही मंगलपुर में जिसकी भी शादी होती है तो वहां दूल्हा-दुल्हन की मौत हो जाती है।

अर्जुन यह बात नहीं मानता और बंगले में शादी के इंतजाम करने लगता है। इसके लिए वह वेडिंग प्लानर (परेश रावल) और उसके भांजे (राजपाल यादव) को भी बंगले पर बुलवाता है। अचानक रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। ये क्यों होता है? अर्जुन के परिवार का इससे क्या संबंध है? इन बातों पर से फिल्म के अंत में परदा हटता है।

यह सेटअप सुनने में जितना दिलचस्प लगता है, फिल्म उसे उतनी ही जल्दी खो देती है। कहानी में डर, रहस्य और हास्य का जो संतुलन होना चाहिए था, वह कहीं भी बन नहीं पाता।

फिल्म के लेखकों और निर्देशक को पता था कि कहानी को उन्हें सेकंड हाफ में ही आगे बढ़ाना है और फर्स्ट हाफ में केवल बेस तैयार करना है। इसलिए फर्स्ट हाफ में हल्के-फुल्के दृश्यों के जरिये बहलाया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इक्के-दुक्के दृश्यों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर सीन औंधे मुंह गिरे हैं। ये बहुत ही फ्लैट हैं और कॉमेडी के नाम पर इन्हें झेलना आसान बात नहीं है।

फिल्म शुरुआती 45 मिनट में बहुत ही ऊबाऊ है। अक्षय कुमार, असरानी और परेश रावल के बीच जो सीन है, जो न केवल लंबे है बल्कि हंसाने में बिलकुल भी कामयाब नहीं है। सिर्फ फिल्म को खींचने के लिए ये रखे गए हैं।

किसी तरह इस हिस्से को झेलने के बाद दर्शकों को उम्मीद रहती है कि सेकंड हाफ में कुछ रोमांच देखने को मिलेगा जब रहस्यों से परदा उठेगा, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म और डूब जाती है।

माना कि इस तरह की फिल्मों में लॉजिक की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन दर्शकों को इतना बेवकूफ समझना भी सही नहीं है। कहानी में बिलकुल पकड़ नहीं है कि दर्शक इसमें रुचि ले। साथ ही इतने कंफ्यूजन और लूप होल्स है कि हैरानी होती है कि इस पर फिल्म कैसे बना दी गई। फिल्म के अंत में इतनी बेसिर-पैर की बातें दिखाई गई हैं कि दर्शक फिल्म से बिलकुल भी नहीं जुड़ पाते और फिल्म के खत्म होने का इंतजार करते हैं। स्क्रिप्ट और कहानी में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से चर्चा की जा सकती है।

प्रियदर्शन की फिल्मों में जो रफ्तार, जो टोन और जो हास्य का संतुलन होता है, वह यहां पूरी तरह गायब है। यह फिल्म उनके करियर की उस शैली से अलग लगती है, जिसने उन्हें खास बनाया। कमजोर स्क्रिप्ट का चुनाव और उसे प्रभावी ढंग से पेश न कर पाना, दोनों ही इस असफलता के बड़े कारण हैं। फिल्म में ताजगी नहीं है। युवा कलाकारों की कमी खलती है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित फिल्म का पहला घंटा नाटकनुमा लगता है।

अक्षय कुमार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कमजोर लेखन उनके अभिनय को भी सीमित कर देता है। उनका लुक और मेकअप खासकर पहले हिस्से में खटकता है। वामिका गब्बी को कहानी में लगभग नजरअंदाज किया गया है, जबकि तब्बू जैसी मजबूत अदाकारा का किरदार हैरान करने वाला कमजोर है।

जीशू सेन गुप्ता कहीं से भी अक्षय कुमार के पिता नहीं लगते। असरानी, परेश रावल और राजपाल यादव की तिकड़ी के पास हंसाने का जिम्मा था, जिसमें से राजपाल ही कामयाब रहे।

फिल्म तकनीकी रूप से भी औसत से नीचे रहती है। सेट डिजाइन कृत्रिम लगता है, स्पेशल इफेक्ट्स में विश्वसनीयता की कमी है और सिनेमाटोग्राफी में वह विजुअल आकर्षण नहीं है जो इस शैली की मांग होती है।

सबसे बड़ी समस्या एडिटिंग है। लगभग तीन घंटे लंबी फिल्म दर्शकों को थका देती है और यह साफ महसूस होता है कि इसे काफी छोटा किया जा सकता था। संगीत में प्रीतम का नाम जरूर है, लेकिन फिल्म से बाहर निकलने के बाद कोई धुन याद नहीं रहती।

‘भूत बंगला’ एक ऐसी फिल्म है, जो अपने ही विचार से डर जाती है। न वह हॉरर को पकड़ पाती है, न कॉमेडी को। यह सिर्फ एक लंबा, थका देने वाला अनुभव बनकर रह जाती है, जहां दर्शक हंसने की उम्मीद में बैठता है, लेकिन अंत में सिर्फ समय गंवाने का एहसास लेकर उठता है।

BHOOT BANGLA (2026)

निर्देशक: प्रियदर्शन

गीत: कुमार

संगीत: प्रीतम

कलाकार: अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तब्बू, राजपाल यादव, असरानी, जीशू सेनगुप्ता, मिथिला पालकर, मनोज जोशी, राजेश शर्मा

सेंसर सर्टिफिकेट: यूए * 2 घंटे 54 मिनट 47 सेकंड

रेटिंग : 1.5/5

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